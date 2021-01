Miben különbözik a Pfizer és a Moderna vakcinája?

Azok a vakcinák, amelyeket az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezett, biztonságosak - emelte ki a víruskutató. Ezen a téren tehát nincs különbség a Pfizer-BioNTech és a Moderna koronavírus elleni oltóanyaga között. Kedden egyébként mindkét készítményből érkezett Magyarországra, a mennyiségből összesen mintegy 51 ezer embert tudnak beoltani.

Kozma Ádám főgyógyszerész hűtőszekrénybe teszi az újonnan érkezett Pfizer-BioNTech-vakcinákat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház intézeti gyógyszertárában. Fotó: MTI/MTI Fotószerkesztőség/Vajda János

Különbségek

Az új típusú koronavírus elleni kifejlesztett két oltóanyag hatóanyaga lényegében ugyanaz, egyéb összetevőik - a konzerváló és stabilizáló szerek - azonban különböznek. Ez az oka, hogy a Pfizer-vakcina érzékenyebb és mínusz 70 Celsius-fokon kell tartani, a Modernáé viszont valamivel ellenállóbb, csak mínusz 20 fokos hűtést igényel. A másik különbség, hogy a Pfizer oltását három hét, a Modernáét pedig négy hét után kell megismételni - ismertette a szakember.

Hasonlóságok

A két oltóanyag esetében azonban hasonlóságok is felfedezhetőek. Például mindkettő a második oltás beadása után körülbelül egy héttel ad védelmet. A megfertőződéstől egyik sem véd meg 100 százalékos hatékonysággal, a COVID-19 nevű, súlyos betegség kialakulásától és a halálos végkimeneteltől azonban minden esetben megóvják az immunizált személyt. A víruskutató elmondása szerint a kórokozó a védőoltás ellenére is bejuthat a légutakba, de a beoltott embereknél jóval alacsonyabb a vírustermelés, mint a nem beoltottak esetében, így pedig afertőzéstovábbadásának kockázata is alacsonyabb.

