A 86 éves Ferenc pápát március végén kellett kórházba szállítani, azután hogy súlyos légzési nehézségekre panaszkodott. Azóta kiderült, hogy az egyházfőt egy gyorsan terjedő vírus betegítette meg, amit orvosi csapata intravénás antibiotikummal kezelt. Szerencsére a vírusos hörghurut jól reagált a beavatkozásra, Ferenc pápa 3 nap után elhagyhatta a kórházat és visszatérhetett vatikáni rezidenciájára.

A pápát 3 nap után hazaengedték a kórházból (fotó: Gettyimages)

Mi az a hörghurut?

A vírusos bronchitis, vagyis hörghurut, a tüdő hörgőinek belső felszínét bélelő nyálkahártya gyulladása, ami jelentkezhet heveny és idült formában is. A heveny forma, ami legtöbbször kezelés nélkül is jól gyógyul, többnyire a légcsövet is érinti, míg az idült változat a hörgők tartós gyulladását takarja, ami már komoly légzésfunkciós zavarokkal jár. A krónikus bronchitisben szenvedő betegeknek ajánlott kerülni a poros, füstös helyeket, valamint párásítani; ez ugyanis megakadályozza, hogy a szoba levegője túlságosan kiszáradjon.

A pápa korábbi betegsége miatt különösen veszélyeztetett

A Reuters cikke szerint, Ferenc pápa egy korábbi betegsége miatt, különösen érzékeny és fogékony a felső légúti megbetegedésekre. Emlékeztettek, a fiatal pápa még csak papnak készült Argentinában, mikor egy agresszív fertőzés miatt el kellett távolítani a tüdejének egy részét. A beavatkozás miatt az egyházfő a mai napig rendszeresen tapasztal légzési nehezítettséget, és sokkal inkább ki van téve a szezonális vírusok támadásának.

Ferenc pápa korábban beszélt egy másik egészségügyi problémájáról is: 2021-ben el kellett távolítania a vastagbele egy részét az úgynevezett diverticulitis nevű betegség miatt. A visszatérő vastagbél-gyulladás, aminek kialakulásáért elsősorban a rostszegény táplálkozás tehető felelőssé, az emberek több mint felénél előfordul, de csak ötüknél okoz vérzéses, gyulladásos panaszokat.

