Megvédték az AstraZenecát a magyar professzorok

Kiálltak az AstraZeneca oltás mellett a Kovidők című szakmai beszélgetésben részt vevő professzorok - írja az online zajlott eseményről készült beszámolójában a hvg.hu. Merkely Béla professzor, kardiológus, a Semmelweis Egyetem rektora szerint, "ha lenne annyi AstraZeneca-vakcina, amennyivel mindenkit be lehetne oltani Magyarországon, akkor három héttel később nem lenne új koronavírusos beteg, öt hét múlva pedig nem halna bele senki a COVID-19-be". Szekanecz Zoltán belgyógyász, immunológus és reumatológus, a Debreceni Egyetem professzora azzal érvelt, a vakcinával összefüggésben emlegetett trombózisos esetek igen ritkák, és a COVID-19 kockázata jóval nagyobb, mint az AstraZeneca-vakcináé. Jakab Ferenc professzor, a Pécsi Tudományegyetem víruslaboratóriumának vezetője pedig úgy vélekedett, az angol-svéd gyártmányú, Oxfordban fejlesztett oltás elleni kifogások nem szakmai jellegűek, hanem "gazdaságiak". Erre reagálva Merkely Béla hozzátette, a trombózisos esetek amúgyis gyakoriak, ha tehát egy vakcinát hírbe akarnak hozni, ez a legalkalmasabb.

Ezért ne szedjünk vérhígítót az oltás után

A professzorok az AstraZeneca-oltás és a trombózisos esetek kapcsán arra is felhívták a figyelmet, hogy aki ezt az oltást kapja, az utána ne szedjen be gyógyszereket a trombóziskockázat csökkentésére. Leginkább azért ne, mert a trombózisnak olyan fajtájáról van szó, amikor csökken a vérlemezkék száma, és ilyen állapotra éppenséggel ellenjavallt például az acetilszalicilsav vagy a heparin.

Legalább egy mRNS-oltást kapjanak a terhesek

Az online beszélgetés során Szekanecz professzor a gyerekeknél előforduló súlyosabb tünetekről is szólt, megjegyezve: ezért is jó hír, hogy a Pfizer-BioNTech közös fejlesztésű oltása a serdülőknél is jó eredményeket mutat. A szakember fontosnak tartja, hogy amint lehet, beoltsák a gyerekeket is. Merkely Béla ezt azzal egészítette ki, a gyerekek gyakori hordozói a vírusnak, ezért is jelentős az iskolák szerepe a járvány terjedésében.

Szóba kerültek továbbá a várandósok is, akiket a szakértők szintén esendőként említettek, így oltásuk szintén kiemelten fontos. Úgy fogalmaztak, a terheseknek meg kell kapniuk valamelyik mRNS-vakcina (ilyen a Pfizer-BionTech vagy a Moderna) első adagját, ami már elég jelentős védelmet ad. A második ráér a szülés után, legalábbis ezzel igyekeznének csökkenteni az oltási reakciók kockázatát.

Ha kell, lehet majd módosítani az oltásokat

Az oltások vírusvariánsokkal szembeni hatékonysága kapcsán a professzorok kiemelték, az mRNS- és a vektor alapú vakcinák (mint az AstraZeneca vagy a Szputnyik V) is gyorsan módosíthatóak, amikor az új variánsok miatt erre szükség lenne. Az influenzaoltáshoz hasonlóan a koronavírus esetében is elképzelhető, hogy a mindenkori variánsokhoz igazodó "koktélt" tartalmazzon az oltás - tette hozzá Szekanecz Zoltán.

