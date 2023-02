Marburg-járvány: van okunk aggódni miatta?

A Marburg-vírus okozta járványt Egyenlítői-Guinea azon részéből jelentették, amely két országgal – Kamerunnal és Gabonnal – is határos. Ennek ellenére Ahmed Ogwell, az Africa CDC megbízott igazgatója szerint egyelőre nincs ok a pánikra. „Jelenleg nem tapasztaltunk semmilyen veszélyt az érintett közösségeken kívül, és azon igyekszünk, hogy ez így is maradjon” – jelentette ki.

Nagy erőkkel dolgoznak a fertőzés terjedésének megfékezésén. Fotó: Getty Images

Próbálják megfékezni a terjedését

Egyenlítői-Guinea hatóságai hétfőn erősítették meg a járvány kitöréséről szóló híreket, hozzátéve, hogy a betegségben addigra már legalább kilenc ember meghalt a keleti Kie-Ntem tartományban. A bejelentést az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is igazolta.

Ogwell elmondta, hogy jelenleg 21 ember van karanténban, a térségben kijárási korlátozásokat léptettek érvénybe, felvilágosító kampányba kezdtek, és további egészségügyi dolgozókat küldtek az érintett zónába. „Emellett az Africa CDC szorosan együttműködik a gaboni és a kameruni hatóságokkal is” – tette hozzá.

Legalább két ember halálát okozta tavaly nyáron Ghánában a Marburg-vírus, amely korábban már Európában is generált járványkitörést, és amelyre szakemberek szerint oda kell figyelni.

Mit kell tudni a Marburg-vírusról?

A németországi Marburg városáról elnevezett vírust 1967-ben fedezték fel, miután kutatás céljára szánt kísérleti majmokkal behurcolták Marburgba, illetve Belgrádba. A kórokozó az ebolavírushoz hasonlóan a gyümölcsevő denevérekről terjedt át az emberekre, akiknél vérzéses lázat okoz.

Emberről emberre testváladékkal vagy a fertőzött testfelülettel való érintkezés útján terjed. Kezelés nélkül az esetek 80 százaléka halálos lehet. A Marburg-vírus ellen egyelőre nincs engedélyezett védőoltás, de a kiszáradás elleni kezelés javítja a túlélés esélyeit.

