Már az influenzajárványt is az omikron okozza

Ellentétben a korábbiakkal, a koronavírus omikron variánsa elsősorban felső légúti tüneteket okozfertőzésesetén.

Január utolsó hetében 16200 beteg fordult influenzaszerű tünetekkel háziorvosához, ami meghaladja mind az előző heti adatot (15400 fő), mind a járványküszöböt - derül ki az NNK legfrissebb, pénteken kiadott jelentéséből. Fontos azonban megemlíteni, hogy a negyedik naptári héten az NNK laboratóriumába beküldött 40 légúti mintából mindössze négy esetben igazolták influenza A(H3) vírus jelenlétét. A kórházakban ellátott betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálatok szintén négy esetben hoztak pozitív eredményt influenza A vírusra.

Emelkedik az influenzaszerű megbetegedések száma az országban. Fotó: Getty Images

Összességében, amióta az NNK figyelőszolgálata a tavalyi év 40. hetében megkezdte az aktuális influenzaszezon monitorozását, 706 beteg mintájából 22-nél igazoltak influenzát, míg 136 esetben RS-vírus, 13 esetben adenovírus, 52 esetben az új koronavírus állt a megbetegedések hátterében. A népegészségügyi központ mindezek tükrében arra hívja fel a figyelmet, hogy bár emelkedik az influenzaszerű esetek száma, de ezért sokkal inkább a koronavírus gyorsan terjedő omikron variánsa lehet felelős, mintsem az influenzavírusok.

Mint az az Egészségügyi Világszervezet (WHO) honlapján olvasható, influenzaszerű megbetegedésről olyan akut légzőszervi megbetegedések esetén beszélhetünk, amelyek során az érintetteknél köhögés és legalább 38 Celsius-fokoslázjelentkezik. Ezek a panaszok gyakoriak influenzafertőzés során, ugyanakkor egyéb légúti fertőzések is kiválthatnak hasonló tüneteket, így például az új koronavírus (SARS-CoV-2) is.