Szlávik: "az omikron sem a barátunk"

Magyarországon már a koronavírus omikron variánsa vált dominánssá, hiszen az új fertőzések 87 százalékáért ez a változat felelős. Az új mutáns sokkal gyorsabban okoz megbetegedést, ugyanis nem 4-5 nap a lappangási ideje, hanem csupán 2-3 nap, és ezért a lefolyása is gyorsabb, mint a korábbi változatoknak. Akár az is elképzelhető, hogy egy héten belül mindenki meggyógyul a betegségből, ráadásul jellemzően enyhébb tünetek jelentkeznek, és sokkal ritkábban okoz tüdőgyulladást, pláne az oltottak esetében. Ettől függetlenül azonban egy oltatlan, idős, beteg embernél ez a variáns is képes olyan súlyos megbetegedést okozni, ami miatt akár lélegeztetésre is szorulhat az illető - magyarázta Szlávik János főorvos, a Dél-Pesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában.

Bár alapvetően enyhébb lefolyású betegséget okoz, azért az omikron variánsnak is megvannak a veszélyei. Fotó: Getty Images

Az omikron más tüneteket okoz

A szakember kiemelte, hogy az omikron azért csak ritkán okoz tüdőgyulladást, mert elsősorban nem a tüdő szöveteiben, hanem inkább a felső légutakban szaporodik. Éppen ezért ebben az esetben nem a köhögés és a fulladás a legjellegzetesebb tünet, hanem inkább a nátha, a torokfájás és a torokkaparás. Emellett, míg az eddigi változatokra jellemző volt a láz, afejfájásés az izomgyengeség is, az omikronnál sokkal gyakrabban jelentkezik hátfájás, derékfájás, krákogás, enyhe köhögés, valamint izomfájdalom.

h i r d e t é s

Lehetnek még újabb hullámok?

Vannak, akik már a 4. oltást is megkapták - nézze meg a képeket!

Szlávik János teljesen biztos benne, hogy az országon most végigsöprő fertőzési hullámért az omikron felelős. Úgy fogalmazott, hogy jó lenne hinni abban, hogy az új variánsé az utolsó hullám a pandémia vége előtt, ő azonban nem ennyire optimista. "Rengeteg variáns jelent meg az utóbbi egy évben, és miért ne jelenhetne meg egy omikronnál is jobban terjedő, gonoszabb, súlyosabb megbetegedést okozó variáns?" - tette fel a kérdést. Hozzátette, jó megoldás lenne, ha az omikron világszerte elterjedne és nagyon sok embert megfertőzne, mert ez által mindenkinél kialakulna valamilyen szintű védettség, és véget érhetne a járványnak. "De nem biztos, hogy ez ilyen egyszerű" - szögezte le.

A szakember inkább abban látja a járvány végének kulcsát, hogy megjelenik egy olyan vakcina, amely valamennyi variáns ellen hatékony. Véleménye szerint akár már az idei évben előrukkolhatnak a gyártók egy ilyen oltóanyaggal.

Bár megjelent a napokban egy szakmai ajánlás a koronavírus elleni negyedik oltással kapcsolatban, a dokumentum pont a legfontosabb információt nem tartalmazza: azt, hogy milyen vakcina után mi adható. Csak annyit írtak, hogy egyik kombináció sem ellenjavallt, de az oltóanyag kiválasztása mindenesetben az oltóorvos feladata.