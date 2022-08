Kutyára is átterjedt a majomhimlő

Gazdáitól fertőződött meg majomhimlővel egy kutya Franciaországban, feltehetőleg azért, mert egy ágyban aludt velük. A Lancet medical journalban frissen közzétett jelentés rávilágított, hogy a vírust a háziállatainknak is továbbadhatjuk.

A kutya bőrén is jelentkeztek a tünetek

Az Euronews híre szerint a kutya gazdáinál korábban már megjelentek a majomhimlő tünetei, az állat bőrén pedig 12 nappal a fertőzésüket követően figyelték meg a jellegzetes elváltozásokat. Az állaton ezt követően PCR-tesztet is elvégeztek, ami megerősítette a szervezetében a kórokozó jelenlétét. A cikk szerint ez az első dokumentált eset, hogy emberről kutyára is átterjedhet a vírus.

Az állat gazdáitól fertőződhetett meg. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

A majomhimlő Franciaországban is járványszerűen terjed, főként Párizs régiójában, ahol ezt az esetet is feljegyezték. Sok esetben szexuális úton cserél gazdát a vírus, de továbbadható leheletcseppekkel, sebek megérintésével, illetve a betegek ruháján vagy ágyneműjén lévő vírusok is továbbfertőzhetnek.

Azt már korábban is tudni lehetett, hogy a majomhimlő egy zoonózis, vagyis terjedhet állatok és emberek között. Afrikai országokban, ahol a vírus korábban is járványosan terjedt, gyakran előfordul, hogy az emberek egy rágcsáló harapása vagy karmolása miatt fertőződnek meg. Arról is érkezett már hír korábban, hogy fogságban tartott főemlősök kapták el a vírust, miután érintkeztek egy fertőző állattal.

A szakemberek szerint egyelőre kevés adat áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a kutyák és a macskák milyen könnyen megfertőződhetnek meg majomhimlővel. Pontosan azt sem tudni, hogy a vírust más, az ember közelében élő állatok (halak, szárnyasok, hüllők) is elkaphatják-e.