Koronavírus: van, ahol több fiatal van intenzíven, mint idős

A brazil kórházbakban nagyot fordult a kocka: az intenzív terápiás ellátására szoruló 40 év alattiak száma meghaladta az idősebb korcsoportokét. A 39 éves vagy annál is fiatalabb koronavírus-fertőzöttek száma március végére érte el eddigi csúcsát, a Brazília kórházainak intenzív osztályain ápolt betegek 52,2 százaléka immár ebből a fiatalabb korcsoportból kerül ki. Ahogy arra a Medical Xpress cikke is emlékeztet, a pandémia első hullámában ez az arány mindössze 14,6 százalék volt, ám idén februárra már elérte a 45 százalékot. "Korábban ez a populáció jellemzően a COVID-19 kevésbé súlyos formáján esett át, és többségük nem szorult kórházi vagy intenzív terápiás ellátásra. Az elmúlt hónapokban megfigyelhető növekedés a kórházi ellátásra szoruló fiatalok körében igen jelentős" - nyilatkozta dr. Ederlon Rezende, a Brazil Intenzív terápiás Orvosi Szövetség (AMIB) projektvezetője.

Képünk illusztráció, forrás: Getty Images

A szakértő szerint ez a hirtelen növekedés több okra vezethető vissza. Egyrészt a világ többi országához hasonlóan Brazíliában is a veszélyeztetett korcsoportba tartozók kapták meg első körben a koronavírus elleni védőoltást, ezzel a 80 év felettiek száma az intenzív osztályokon 13,6 százalékról 7,8 százalékra esett vissza márciusra. A fiatalabb korosztály - akiknek egyelőre kisebb része kapta csak meg a vakcinát -, az idősekkel ellentétben azonban nagyobb valószínűséggel találkozik a SARS-CoV-2 vírussal, többek közt azért, mert munkába kell járniuk, de az sem elhanyagolható tény, hogy sokan kevésbé érzik magukra nézve veszélyesnek a megfertőződést.

A brazil variáns gyorsabban terjed

A másik jelentős tényező a brazil (P1) vírusvariáns megjelenése, a szakértők szerint túlnyomórészt ez felelős a koronavírus-járvány harmadik hullámának márciusi kirobbanásáért az országban. Ahogy arról korábban a brazil egészségügyi miniszter is beszámolt, a P1-es vírusvariáns háromszor fertőzőbb lehet, mint az eredeti vírus, és azokat is újrafertőzheti, akik korábban már átestek a COVID-19-en. "Az intenzív osztályokra felvett fiatalabb fertőzötteknek nincsenek krónikus betegségeik, amelyek rizikófaktor jelentenének a betegség lefolyása szempontjából, mégis súlyos állapotba kerülnek afertőzésmiatt" - mondta az AFP hírügynökségnek dr. Rezende. A statisztikák is megerősítik ezt a megfigyelést, lévén csak márciusban egyharmadával több olyan páciens került intenzív osztályra a vírusfertőzés következtében, aki semmilyen kórelőzménnyel nem rendelkezett. Brazíliában a járvány kezdete óta a lélegeztetőgépen lévő fertőzöttek aránya is csúcsot döntött, jelenleg a kórházi ellátásra szoruló fertőzöttek 58,1 százaléka szorul gépi lélegeztetésre.

Ahogy arról a Házipatika.com is mindig beszámol, Brazília rendszeresen dobogós helyen szerepel a világ leginkább fertőzött országok listáján, a legfrissebb, hétfői adatok szerint ez idáig megközelítőleg 13 és fél millió igazolt koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, az elhunytak száma pedig meghaladta a 353 ezret. Ebből több mint 66,5 ezer halálesetet jelentettek idén márciusban.

Siralmasnak nevezte a helyzetet egy neve elhallgatását kérő magyar orvos, aki egy hónapja dolgozik koronavírusos betegeket ellátó intenzív osztályon.