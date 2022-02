Koronavírus: van, ahol minden korlátozást feloldanak

Favipiravir: rémhírterjesztés miatt tett feljelentést az OGYÉI.

Finnország februárban feloldja a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásait - jelentette be hétfőn Sanna Marin finn miniszterelnök egy Helsinkiben tartott rendezvényen. Hozzátette: a pontos időpontról még a héten döntenek.

A Yle finn közszolgálati televízió tájékoztatása szerint a szociáldemokraták vezette ötpárti koalíciós kabinet szerdán vitatja meg a járványügyi szabályok visszavonásának tervét. Egyes intézkedéseket azonban már most feloldanak: így például február 1-től az éttermek este kilencig tarthatnak nyitva és este nyolc óráig szolgálhatnak fel alkoholt. Szintén megszűnnek a határellenőrzések az uniós belső határokon.

A finn kormány szerint a vakcinák beváltották a hozzájuk fűzött reményeket és sikerült megelőzniük a kórházi kezelést igénylő tömeges megbetegedéseket. Mindennek köszönhetően az ország olyan helyzetbe került, hogy végre feloldhat minden korlátozást.

Dániában csak néhány szabály marad

Finnországhoz hasonlóan lényegében Dánia is felold minden, a koronavírus-járvány nyomán elrendelt korlátozást február 1-jén dacára annak, hogy továbbra is sok az új fertőzött. Eltörlik egyebek mellett a maszkviselési kötelezettséget, és az oltási igazolványokat sem fogják ellenőrizni. A nagyrendezvényeket zavartalanul megtarthatják, és az éjszakai szórakozóhelyek is újranyithatnak. Ugyanakkor a be nem oltottakra vonatkozó bizonyos szabályok továbbra is hatályban maradnak.

Dánia egyébként tavaly szeptemberben egyszer már feloldotta teljes körűen a korlátozásokat. A fertőzöttek száma azonban ezt követően megugrott, ami miatt fokozatosan ismét el kellett rendelni a járványügyi intézkedéseket.

A csaknem hatmillió lakosú országban az utóbbi időben tíz- és húszezer között mozgott az új fertőzöttek napi száma. A hatóságok szerint az esetek csaknem száz százalékáért már a koronavírus korábbinál gyorsabban terjedő omikron variánsa felelős. A fertőzöttek magas száma ugyanakkor nem járt a kórházak túltelítettségével.

Egyszerűbb beutazási feltételek Romániában

Románia egyszerűsítette és egységesítette a beutazási feltételeket: február 1-től megszűnik az országok járványügyi - vörös, sárga, zöld jelzésű - kockázati besorolása és bárhonnan érkezne utas az országba, annak függvényében küldik karanténba, hogy rendelkezik-e érvényes COVID-igazolvánnyal.

A beutazókat a koronavírus elleni teljes beoltottságot, a fertőzésből az utóbbi fél évben történt kigyógyulást vagy a 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet tanúsító védettségi igazolás mentesíti a karanténkötelezettség alól. Aki e feltételek valamelyikének teljesülését nem tudja az európai uniós - vagy másutt kiállított, ennek megfelelő - COVID-igazolvánnyal bizonyítani, annak egységesen ötnapos karanténba kell vonulnia - részletezte a járványügyi operatív törzs (CNSU) hétfői határozatát Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár.

A 12 évesnél kisebb gyermekek, az országot 24 órán belül elhagyó átutazók, a határ másik oldalán található munkahelyükre ingázók, a hivatásos áru- és személyszállítók, és a diplomaták továbbra is mentesülnek a karanténkötelezettség alól. A CNSU határozata szerint viszont a (fertőzött személyhez legalább 15 percig orvosi maszk nélkül két méternél közelebb került) kontaktoknak is ötnapos karanténba kell vonulniuk, kivéve azokat, akik az utóbbi 90 napban estek át a fertőzésen.

Megfelelő igazoló iratok felmutatása esetén felmentést kaphatnak a karanténintézkedés alól azok is, akik születéssel, házasságkötéssel, illetve halálesettel kapcsolatos családi események, halaszthatatlan egészségügyi beavatkozás, vagy személyazonossági irataik cseréje miatt érkeznek az országba.

Egy új antitest-terápia segíthet megelőzni a COVID-19-betegség súlyossá válását azoknál, akik koronavírus-fertőzöttel élnek egy háztatásban, és ők maguk is elkapták a vírus, azonban tünetmentesek. A formabontó kezeléssel elérhető, hogy az érintetteknél ne is alakuljanak ki panaszok.