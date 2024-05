A családokat ünnepli a mentőszolgálat

Az ENSZ kezdeményezésére 1994 óta minden évben május 15-én ünneplik a család nemzetközi napját. Ezen a napon világszerte több kampánnyal is felhívják a közösség legkisebb és legfontosabb egységének, a családnak a fontosságára. Így tett az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) is, amely a közösségi oldalán tett említést a világnapról. Mint írták, az Országos Mentőszolgálatnál számos testvérpár, anyák, apák és gyermekeik teljesítenek szolgálatot nap mint nap, igazolva, hogy a sziréna hangja tényleg fertőző és sokan családtagjaiknak köszönhetően találták meg hivatásukat. Az sem ritka, hogy az életmentők a mentőszolgálat közösségben találkoznak életük párjával is, akivel aztán családot alapítanak.