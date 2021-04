Koronavírus: van, ahol már a 4. hullám dübörög

Koronavírus: külföldieket is várnak oltásra a szomszédban - olvassa el a részleteket!

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) adatai szerint az Egyesült Államokban a múlt hét során naponta átlagosan 65 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Ez napi 10 ezer esettel több, mint amennyit a két héttel ezelőtti mélypont idején regisztráltak, azonban még bőven a harmadik fertőzési hullám csúcsa alatt van. Januárban ugyanis volt olyan időszak, amikor napi 250 ezer pozitív esetet mutattak ki.

Nemcsak a mutánsok megjelenése okozza a bajt. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ezek állnak a növekedés hátterében

A COVID-19-es esetek az államok mintegy felében nőnek, New Yorkban, Michiganben, New Jersey-ben, Connecticutban és Pennsylvaniában ráadásul kiemelkedő mértékben emelkednek a számok. A tudósok szerint az új esetek ismételt emelkedését a koronavírus mutációinak megjelenése okozza, különösen a brit variáns. A CDC adatai azt mutatják, hogy Floridában ez a törzs felelős az új esetek 13 százalékáért, New Jersey-ben pedig az esetek 9 százalékáért.

Az új koronavírus-fertőzések számának növekedéséhez azonban az is hozzájárulhat, hogy az amerikaiak már kevésbé fegyelmezettek, mint korábban voltak, illetve egyes államok már enyhítették is a korlátozásokat. Több helyen például eltörölték a kötelező maszkviselésről szóló rendeletet. "Ha kimegyek az utcára Bostonban, az éttermekben és a boltokban is zsúfoltságot látok. Tudtuk, hogy amikor elkezdik újranyitni az üzleteket, több társadalmi és fizikai interakció lesz" - nyilatkozta Abraar Karan, a Harvard Orvosi Iskola egyik szakorvosa.

Továbbra is fontos a fegyelem

"A munkánk még korántsem ért véget. A COVID-19 elleni háborút nem nyertük meg. Ez halálosan komoly" - mondta Joe Biden amerikai elnök azt követően, hogy Rochelle Walensky, a CDC igazgatója arra kérte az embereket, hogy továbbra is tartsák be az új típusú koronavírus megfékezése miatt elrendelt korlátozásokat. Az igazgató úgy fogalmazott, hogy "ha most lankadni hagyjuk a figyelmünket, akkor a vírushelyzet súlyosbodni fog".

