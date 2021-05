Koronavírus: új vakcinák érkeznek az országba

Kedden újabb 330 ezer adag érkezett a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű vakcinájából. Így a vállalatok által Magyarországra szállított oltóanyagok összmennyisége már meghaladta a 3,2 milliót. A gyártók egyébként több mint négy hónapja szállítják heti rendszerességgel a koronavírus-járvány elleni védekezést támogató vakcinájukat az oltópontokra. Az első negyedévben több mint 1,5 millió adagot kaptunk tőlük, a második negyedévtől pedig jelentősen megnövelték az érkező dózisok számát. Például csak májusban 1,3 millió adagot szállítanak Magyarországra.

A Pfizer mellett Szputnyik V-utánpótlás is érkezett kedden, mégpedig a második komponensből 200 ezer adag. Egyébként aki ezt az oltást szeretné megkapni, annak célszerű mielőbb időpontot foglalnia online, mert ebből a koronavírus-vakcinából már csak korlátozott mennyiségben van a kórházi oltópontokon.

Új vakcinák érkeznek az országba a héten. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

h i r d e t é s

Ennyi vakcinára várunk még

Koronavírus: ezt kell tudni a kamaszok oltásáról - kattintson!

Magyarország összesen 24 millió adag új típusú koronavírus elleni oltóanyagot vár az Európai Uniós (EU-s) beszerzésből. Ennek eddig a 20 százaléka érkezett meg négy gyártótól, a Pfizertől, a Modernától, az AstraZenecától és a Janssentől. A legtöbb vakcinát a Pfizer szállította. Mivel a jelenleg alkalmazott vakcinák közül csak a Pfizeré engedélyezett 16-18 év közöttiek oltására, csütörtöktől ezzel az oltóanyaggal kezdődik meg a kamaszok immunizálása. A kedden érkezett utánpótlással pedig a regisztráltak első és második körös oltását folytatják. A Janssen-vakcinát pedig már nemcsak a honvédségi oltóbuszokon, hanem a háziorvosoktól is megkaphatjuk.

Mivel a kormány szerint az uniós beszerzésből kevés vakcina érkezik - és az is lassan -, az oltási program felgyorsítása érdekében Magyarország 7 millió adag keleti (Szputnyik- és Sinopharm-) vakcinát is vásárolt. Ennek a 76 százaléka már meg is érkezett. A megrendelt 2 millió adag Szputnyik-vakcinából mostanra az összes oltóanyagot megkapta Magyarország, míg az 5 millió lekötött Sinopharm-oltóanyagból eddig 3,3 millió dózisnyi érkezett meg.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Itt tart most az oltási program

A tájékoztatás szerint Magyarország továbbra is a második helyen áll az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság átoltottsága jelenleg 44 százalékos, szemben a 28 százalékos uniós átlaggal. Kiemelték továbbá, hogy az oltások kedvező hatása már a javuló járványügyi adatokban is érzékelhető, és jelenleg a járvány harmadik hullámának leszálló ágában vagyunk. Az oltási rend szerint most már bárkit beolthatnak, aki érvényes regisztrációval rendelkezik.

Koronavírus: változik a kismamák oltási rendje - olvassa el a részleteket!