Koronavírus: új szakasz kezdődik itthon

A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet 49. napján a miniszterelnök kijelentette, hogy a védekezés első szakasza lezárult. Mint mondta, a közös erőfeszítésnek köszönhetően a magyar egészségügy felkészült a tömeges megbetegedések kezelésére is. "Ma már nem kell attól tartani, hogy bárki megfelelő ellátás nélkül maradna" - fogalmazott a kormányfő.

Indulhat az új szakasz

A koronavírus elleni védekezés új szakaszában megpróbálhatjuk közösen újraindítani az életet Magyarországon, de fokozatosan és szigorú menetrend szerint kell eljárni - hangsúlyozta Orbán Viktor. Kiemelte, továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az idősek és a legfertőzöttebb területeken élők védelmére.

Mivel a koronavírus-fertőzöttek többségét a fővárosban és környékén tartják számon, itt továbbra is érvényben maradnak a kijárási korlátozások. Vidéken azonban új intézkedések váltják fel a kijárási korlátozásokat - ismertette a miniszterelnök. Az üzletek időkorlátozás nélkül kinyithatnak, valamint újra fogadhatják a vendégeket az teraszokon és kerthelyiségekben az éttermek és a kávézók. Emellett a szabadtéri strandok is látogathatóak lesznek. Az új szabályok jövő hétfőtől lesznek hatályosak, azonban az anyák napja miatt a virágboltok már holnaptól nyitva tarthatnak korlátozás nélkül.

Idősotthont ellenőriznek Salgótarjánban. Fotó: MTI/Komka Péter

Távolság és maszk

Az alapvető védekezési szabályok azonban nem változnak, így az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön továbbra is legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani, valamint kötelező lesz az arcot eltakaró maszk vagy sál viselése is. Érvényben marad továbbá az idősek idősávja is, tehát még mindig csak a korábban meghatározott intervallumban vásárolhatnak majd a 65 év felettiek. A kormány ezentúl is folyamatosan konzultál majd a járványügyi szakemberekkel, és kéthetente felülvizsgálják a hatályban lévő, a koronavírus elleni védekezést szolgáló szabályokat - fűzte hozzá a miniszterelnök.

Fordulópont

Május 4-e egy fordulópont lehet. Nemcsak azért, mert új szakaszába lép a védekezés, hanem azért is, mert az élet újraindítása a magyar gazdaság szempontjából is fontos lépés - fogalmazott Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az M1 aktuális csatornán szerda este. Hangsúlyozta azonban, hogy ha a betegek számában vagy a koronavírus terjedésében bármilyen változás állna be, felülírhatják a szabályokat. Az ellenőrzések továbbra is folytatódnak, a polgármestereknek pedig a mostani hosszú hétvégén is lehetőségük lesz arra, hogy akár szigorúbb intézkedéseket is bevezessenek - tette hozzá.

A pontos szabályokat a napokban ismertetik. Az első részletekről Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter beszél majd a mai kormányinfón.

