Koronavírus: új járványszakasz kezdődött

Németországban már 400 ember fertőzött meg az új típusú koronavírussal. A 16 tartomány közül már 15-ben van legalább egy fertőzött, egyedül Szász-Anhaltot nem érte még el a járvány. A legtöbb esetet Észak-Rajna-Vesztfáliában regisztrálták. A fertőzöttek 2 és 91 év közöttiek, többségében férfiak. A járványügyi intézet közlése szerint a helyzet "nagyon dinamikusan változik".

Országon belül terjed a kór

A koronavírusos esetek száma február 25-én kezdett növekedni, a járvány észak-olaszországi terjedésével párhuzamosan. Akkor már néhány napig a külföldön történt fertőzések voltak a meghatározóak, újabban viszont már a határon belüli fertőzések vannak többségben. Ez tehát azt jelenti, hogy a vírus már nem kívülről hatol be, hanem az országon belül terjed. Ez egy igen fontos fejlemény, amely esélyt kínál az egészségügyi hivataloknak, hogy megtalálják és szükség esetén karantén alá helyezzék mindazokat, akikkel a fertőzöttek érintkeztek - magyarázta Lothar Wieler. Mint mondta, továbbra is következetesen érvényesíteni kell a járvány terjedésének feltartóztatását célzó stratégiát.

Németországban igen széles körben végeznek koronavírus-teszteket, így valószínűleg csak nagyon alacsony az olyan esetek száma, amelyekről még nem tudnak. A kórokozó jelenlétét vizsgáló tesztet viszont talán túl gyakran rendelik el az orvosok, ez pedig a rendszer túlterheltségéhez vezethet - figyelmeztetett a járványügyi vezető. A szakember arra számít, hogy a fertőzöttek száma tovább emelkedik, és valószínűleg halálos áldozatok is lesznek. Azonban nem szabad megfeledkezni az influenzajárványról sem - hangsúlyozta az RKI vezetője. Az év eleje óta ugyanis csaknem 120 ezren fordultak orvoshoz Németországban influenzaszerű tünetekkel, és már 202 haláleset történt az influenza miatt.

A lipcsei kórházban is számos koronavírus-tesztet elvégeztek már. Fotó: Getty Images

Meghalt egy brit beteg

Ahogy már korábban olvashatták a HáziPatika.com-on, egyes számítások szerint az új típusú koronavírus akár a brit lakosság 80 százalékát is megfertőzheti. Az angol tisztifőorvos azonban hangsúlyozta, hogy nem tartja valószínűnek, hogy ez valóban meg fog történni. "Ez az abszolút felső széle a tervezéshez használt becslési sávnak. Ezt hívjuk az ésszerűen felvázolható legrosszabb eseti forgatókönyvnek" - mondta. Azóta viszont Nagy-Britanniában is bejelentették a koronavírus-fertőzés első halálos áldozatát.

A brit kormány egy részletes, 28 oldalas készenléti tervcsomagot tett közzé arra az esetre, ha az új típusú koronavírus okozta járvány széleskörűvé válna Nagy-Britanniában. A Koronavírus-akcióterv című dokumentum szerint a járvány terjedésének megfékezését célzó intézkedések között szerepelhet az iskolák bezárása, az otthoni munkavégzés kiterjesztésének ösztönzése és a nagy tömegeket vonzó rendezvények számának csökkentése is.

Nincs ok a pánikvásárlásra

A miniszterelnök, Boris Johnson ugyanakkor kiemelte, hogy a kormány különleges helyzetekben működő tudományos tanácsadó stábjának (SAGE) útmutatása szerint az iskolák bezárása és a nagyszabású tömegrendezvények törlése nem is annyira hatékony eszköze a koronavírus-járvány megfékezésének, mint ahogy azt a legtöbben gondolnák. Meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a járványkockázat és az erre adott válaszintézkedések között - hangsúlyozta. Az angol tisztifőorvos pedig úgy véli, hogy a jelenlegi helyzetben semmiféle racionális ok nincs arra, hogy a lakosság pánikszerűen készleteket halmozzon fel az otthonában élelmiszerekből és gyógyszerekből.

Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) 2019 végén jelent meg a közép-kínai Vuhanban. Az kór azóta több mint 95 ezer embert fertőzött meg világszerte, a halálos áldozatok száma pedig a 3200-at is meghaladj. A járvány már 79 országot ért el, és leginkább Európában, Dél-Koreában, valamint Iránban terjed.

