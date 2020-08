Koronavírus: új dolgok derülnek ki az orosz vakcináról

Az akadémikus elmondása szerint Oroszországban a klinikai tesztelés eredményét rendszerint a készítmény bejegyzését követően szokás publikálni. Ennek célja, hogy az eredmények ne befolyásolják a regisztrálást javasló vagy azt helytelennek tekintő szakértők véleményét.

Publikálni fogják a koronavírus-vakcina klinikai tesztelésének eredményeit.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Hamarosan indul a 3. szakasz

Koronavírus: nem mindenkinek ajánlják az orosz vakcinát - a részletekért kattintson ide!

Az igazgató beszélt arról is, hogy 7-10 napon belül megkezdődik a Gamaleja Intézet Szputnyik V elnevezésű koronavírus-vakcinájának harmadik, "posztregisztrációs" szakasza, amely szerinte tömeges oltásnak is nevezhető, mert 20-30 ezer embert fognak beoltani. Úgy véli, az oltóanyag ezt követően három-négy héttel kerül majd "polgári forgalomba", amikor már elegendő mennyiségben áll majd rendelkezésre. A Gamaleja Intézet vezetője közölte, hogy a "posztregisztrációs" tesztelés nemzetközi szabadalmaztatása mintegy 150 országban van folyamatban.

Az új típusú koronavírus elleni vakcinát egyébként - ahogy már mi is beszámoltunk róla - augusztus 11-én jegyezték be, 15-én pedig már be is jelentette az egészségügyi minisztérium a gyártás kezdetét. A tárca hétfőn közölte, hogy az egészségügyi dolgozók és a veszélyeztetett csoportok oltása az általa "feltételesen" bejegyzett vakcina "posztregisztrációs" tesztelésével párhuzamosan történik majd.

Ilyen most a helyzet az oroszoknál

Eközben a járványhelyzet Oroszországban fokozatosan tovább javul. A koronavírus az április végihez hasonló ütemben terjed az országban. Oroszország a negyedik helyen áll a világon a kimutatott koronavírus-fertőzöttek számát tekintve. Keddig 930 ezer igazolt megbetegedést és csaknem 16 ezer halálesetet jelentettek. Az új esetek 26,1 százaléka volt tünetmentes. Az országban a koronavírus-járvány kezdete óta mintegy 33 millió laboratóriumi tesztet végeztek el. Jelenleg több mint 228 ezer embert tartanak orvosi megfigyelés alatt koronavírus-fertőzés gyanújával.

Így változtatta meg a macskák viselkedését a karantén - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!