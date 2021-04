Koronavírus: további bonyodalmak az AstraZeneca ügyében

Koronavírus: egy éven belül új vakcinákra lehet szükség - kattintson!

A legújabb tudományos ismeretek szerint az oxfordi koronavírus-vakcina a 60 éven aluliak körében vérrögképződést idézhet elő az agyban, és bár ez a mellékhatás nagyon ritkán fordul elő, nagyon súlyos lehet - ismertette Angela Merkel kancellár az állandó oltási bizottság (STIKO) - a szövetségi kormány munkáját afertőző betegségekelleni védekezés ügyében ajánlásokkal segítő szakértői testület - álláspontját. A 60 éven aluliaknak kiadott oltási időpontokat már lemondták, azt viszont csak később döntik el, hogy mi legyen azokkal, akik már kaptak egy adagot az AstraZeneca készítményéből.

A vakcina használatát szabályozó előírásokat a STIKO és az oltóanyagokért felelős szakhatóság, a Paul Ehrlich intézet (PEI) új állásfoglalása alapján alakítják majd át. A PEI-nél egyébként hétfőig 31 olyan esetet vettek nyilvántartásba, amelynél időbeli kapcsolat mutatható ki AstraZeneca-vakcina használata és agyi vérrögképződés között. Az érrendszeri károsodás kilenc esetben halálos volt. A 31 érintett között 29 nő van, 20 és 63 év közöttiek.

Az AstraZenca-vakcinákat tartalmazó dobozokat mutatja Erdei Krisztina monori járási tisztifőorvos. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Alaposan vizsgálták, de nem találtak kapcsolatot

Közben kiderült az is, hogy az új típusú koronavírus ellen kidolgozott oltóanyagok eddigi legkiterjedtebb walesi vizsgálata - amely az AstraZeneca- és a Pfizer-féle vakcina hatásait kutatta - egyetlen agyi vérrögképződéses esetet sem tárt fel. Swansea városának egyeteme elsősorban azt vizsgálta, hogy növekszik-e a kockázata az egyik ritka trombózisfajta, az agyi sinustrombózis kialakulásának kockázata azok körében, akiket a Nagy-Britanniában jelenleg forgalmazott két oltóanyag valamelyikével beoltottak.

A 440 ezer beoltott bevonásával elvégzett walesi kutatás szerint a vizsgálati alanyok körében nem fordult elő egyetlen agyi sinustrombózisos eset sem. A vizsgálatba bevont lakossági csoportban ráadásul volt hét olyan páciens is, akiknél korábban diagnosztizálták ezt a trombózisfajtát, de náluk sem fordult elő (újból) ez a probléma a beoltásuk után.

Reagált az AstraZeneca

"Tiszteletben tartjuk a STIKO által a vakcinák németországi felhasználásával kapcsolatos tanácsadói minőségében hozott döntését" - írta közleményében az AstraZeneca, hozzátéve, hogy a vállalat továbbra is a betegek biztonságát tartja a legfontosabbnak. Rámutattak ugyanakkor, hogy az Egyesült Királyság gyógyszerhatósága (MRHA) és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vizsgálata nem mutatott ki ok-okozati összefüggést a COVID-19 elleni vakcina és a vérrögképződéses események között. Az EMA azonban arra a következtetésre jutott, hogy egyes ritka, thrombocytopeniával járó tromboembóliás események ugyan bizonyíthatóan nem hozhatók kapcsolatba a vakcinával, de az összefüggés egyértelműen nem is zárható ki, ezért további vizsgálatokra is szükség lesz. A közlemény leszögezi továbbá, hogy az Egyesült Királyság, az Európai Unió és az Egészségügyi Világszervezet szabályozó hatóságai arra a következtetésre jutottak, hogy az oltóanyag használatának előnye - tehát az, hogy megvédi az embereket ettől a halálos vírustól - jelentősen meghaladja a kockázatokat.

