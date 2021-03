Koronavírus: több mint félmillió embert oltanak be egy hét alatt

Koronavírus: belobbanhat a járvány 6 nagyvárosban - részletek!

A koronavírus-járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, ezért most különösen fontos, hogy rövid időn belül minél többen megkapják legalább az első védőoltásukat. A módosított oltási stratégiának köszönhetően a beérkező oltóanyagok nagy részét azonnal felhasználhatják, így az elkövetkezendő egy hétben - szerdától kezdődően - minden eddiginél több embert, 529 ezer személyt fognak beoltani itthon. Erről György István, az oltási munkacsoport vezetője beszélt.

Freyler Anita körzeti nővér kikérdezi betegségeiről Zolnai Ferencet, mielőtt beoltaná. Fotó: MTI/Rosta Tibor

h i r d e t é s

Már az első oltás is védelmet nyújt

A szakemberek szerint már az első oltás is jelentős védelmet jelent a súlyos COVID-19-cel és a halálos végkimenetellel szemben, ezért a cél most az, hogy a lakosság minél szélesebb körében keződhessen meg a koronavírus elleni védettség kialakulása. Most tehát a korábbiaknál kevesebb vakcinát tartalékol Magyarország, ennek köszönhetően pedig nagy lépésekben tud haladni az oltási program.

A heti terv részletei

Az elkövetkezendő napokban 250 ezer idős személyt - praxisonként átlagosan 45 főt - oltanak be a háziorvosok a kínai vakcinával. Csaknem 41 ezren a Moderna-féle, 114600 fő a Pfizer-BioNTech-féle, 74 ezren pedig az AstraZeneca-féle koronavírus-oltást kapják meg. További több mint 49 ezer páciensnél pedig most válik esedékessé a második dózis beadása.

Sokkal súlyosabb a mostani hullám

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy egyre több Magyarországon a súlyos COVID-os beteg. Úgy tűnik, hogy az új típusú koronavírus okoztafertőzésmost sokkal gyorsabban fordul komolyra: az egyik napról a másikra nagyon súlyos formát ölt és szinte azonnal kórházi kezelésre van szükség - figyelmeztetett Müller Cecília országos tisztifőorvos. Sajnos a fiatalok sem kivételek, a tegnapi napon ugyanis egy 16 éves lány is meghalt a fertőzéssel összefüggésben, és már jellemzően 100 felett van az új áldozatok napi száma - emlékeztetett.

"Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy kell-e, hogy ez így legyen, bele kell-e nyugodnunk" - fogalmazott a szakember. Azt kérte, hogy "akinek füle van, hallja meg" a védőoltás melletti érveket, és kizárólag azokra hallgasson, akik bizonyított szakmai információkkal rendelkeznek. Ha pedig behívnak minket, ne hezitáljunk, hanem fogadjuk el a felkínált vakcinát, higgyünk a szakembereknek - emelte ki.

Szakértő: a mutánsok miatt indokolt lehet a szigorítás - kattintson a részletekért!