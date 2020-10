Koronavírus: sorban állás közben el lehet kapni?

A WebMD témával foglalkozó cikkében azt írja, amennyiben mindenki maszkban van, és tartja a szükséges távolságot, nem valószínű, hogy sorban állás közben megfertőződhetünk SARS-CoV-2-vel, ismertebb nevén az új koronavírussal. Bár a kórokozó terjedésének pontos feltérképezése még mindig tart, az kijelenthető, hogy a megfertőződéshez szoros (1,5 méternél közelebbi) kontaktus kell, amely huzamosabb ideig (15 percig vagy tovább), folyamatosan tart.

Amennyiben mindenki maszkban van és tartja a távolságot, sorban állás közben nem valószínű, hogy elkapjuk a koronavírust. Fotó: Getty Images

A szakemberek a sorban állást alacsony kockázatú tevékenységnek tartják a koronavírus-fertőzés szempontjából, de ez a "besorolás" csak és kizárólag abban az esetben érvényes, ha az emberek megtartják közben a szükséges, kb. 1,5-2 méteres távolságot, és maszkot viselnek. Bár kivételek sajnos mindig vannak, a legtöbben szerencsére figyelnek arra, hogy ne menjenek túl közel a másikhoz a sorban (sok helyen például a padlóra ragasztott figyelmeztető jelzések is mutatják, kinek milyen távolságra kell állnia az előtte lévőtől), ráadásul a maszkviselést is nagyon szigorúan szabályozzák világszerte (itthon nemcsak a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben, hanem a bevásárlóközpontok, mozik, színházak, múzeumok, könyvtárak közönség által látogatott területén, valamint egészségügyi és szociális intézményekben, közszolgálati és postai ügyfélszolgálatokon is kötelező eltakarni az orrot, szájat).

Extra óvintézkedések

Amennyiben mégis aggódunk amiatt, hogy a szabályok betartása ellenére megfertőződhetünk sorban állás közben, extra óvintézkedésként figyeljünk az alábbiakra:

tartsunk (jóval) nagyobb távolságot, mint 1,5-2 méter;

ha nem muszáj, ne kezdjünk el csevegni a pénztárossal, az ügyintézővel stb., ez ugyanis egyike azon helyzeteknek, amely során sorban állás közben viszonylag közeli kontaktusba kerülhetünk valakivel, és amely során valamelyest megnőhet a fertőzésveszély (még akkor is, ha a másikat például átlátszó plexi választja el tőlünk);

ha mégis beszélgetnünk kell valakivel, kicsit fordítsuk el balra vagy jobbra a fejünket, hogy ne "lélegezzük be" közvetlenül a csevegőpartnerünk által kifújt levegőt;

Összességében tehát elmondható, hogy nem valószínű, hogy sorban állás közben kapnánk el a koronavírust, de annak érdekében, hogy minél kisebb legyen a kockázat, a lehető legtöbb óvintézkedést be kell tartanunk.

