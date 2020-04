Koronavírus: sok a szívbeteg a magyar áldozatok között

Az eddigieknél részletesebb adatok jelentek meg a koronavírus magyarországi áldozatairól a koronavirus.gov.hu oldalon. A kormányzati kommunikációért felelős honlap közzétette a koronavírus miatt elhunyt 16 beteg életkorát és alapbetegségeit is, így pontosabb képet kaphatunk az áldozatok egészségi állapotáról.

Sok a szívbeteg az áldozatok között

A járványban elhunyt legfiatalabb ember egy 38 éves férfi volt, akit krónikus hasnyálmirigy-gyulladással és alkoholos májkárosodással is kezeltek. A legidősebb magyarországi áldozat pedig 94 éves korában hunyt el, aki krónikus obstruktív légúti betegségben (COPD) szenvedett. Öten az elhunytak közül szívbetegek voltak (hogy rájuk miért jelent nagyobb veszélyt a járvány, arról bővebben az alábbi cikkünkben írtunk), négy beteg pedig magas vérnyomással küzdöttek. A második legfiatalabb itthoni áldozatnak, a 41 éves nőnek is csak ezt jelölték meg alapbetegségként.

Az egyik áldozatnál daganatos betegséget is diagnosztizáltak, egy másik pedig korábban vesetranszplantáción esett át. Az elhunytak közül 10 férfi, és 6 nő, ami megerősíti azt a korábbi feltevést is, hogy a koronavírus veszélyesebb a férfiakra. Az áldozatok alapbetegségeit az alábbi linkre kattintva is megtekinthetik!