Koronavírus: rossz hír a debrecenieknek és a nyíregyháziaknak

Több településen is csökkenő tendenciát mutattak ki az új típusú koronavírus örökítőanyagának mennyiségében. A 41. héten elvégzett szennyvízvizsgálatok eredményei alapján Békéscsabán, Székesfehérváron, Kecskeméten, Szolnokon, Budapesten és az agglomerációban is csökkent a vírus koncentrációja. Debrecenben és Nyíregyházán azonban növekvő tendenciát látnak a szakemberek - számolt be róla az NNK.

A két megyeszékhelyen nőtt a vírus koncentrációja a szennyvíz.

Képünk illusztráció

Szennyvízzel nem terjed

Az eddigi vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a COVID-19 betegséget okozó vírus vízzel és szennyvízzel nem fertőz, viszont a szennyvíz vizsgálatával nyomon követhető a vírus terjedése a nagyobb közösségekben, vagy akár egy teljes településen. A nagy érzékenységű vizsgálat segítségével a járvány felfutása akár már a nagyszámú klinikai tünetet mutató esetek megjelenése előtt, előre jelezhető. A szennyvízben kimutatható koncentrációnövekedés átlagosan 4-10 nappal előzi meg a tünetes megbetegedések számának növekedését.

Tartsuk be a szabályokat!

Az NNK által végzett szennyvízvizsgálatok eredményei és a megnőtt pozitív esetszámok azt mutatják, hogy továbbra is nagyon fontos a fegyelmezett magatartás és a járványügyi szabályok betartása. Ezért akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Továbbá - az új típusú koronavírus elleni védekezés jegyében - ajánlott kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak.

Emellett tartsuk be a szociális távolságot is, ahol pedig ez nem megoldható, ott viseljünk orrot és szájat eltakaró maszkot. De ne feledkezzünk meg a gyakori és alapos kézmosásról sem. Ha mindezeket betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a koronavírus-fertőzés terjedését és a mindennapi életünket korlátozó intézkedések bevezetését.

