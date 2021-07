Koronavírus: rekordszámú halott Oroszországban

Soha nem haltak még meg ennyien egy nap alatt a fertőzés következtében.

Oroszországban az elmúlt egy nap alatt 669-en haltak meg a COVID-19 következtében a szerdai hivatalos adatok szerint. Ez a legmagasabb napi veszteségszám a járvány kezdete óta. Már a keddi adat is abszolút rekordnak számított, akkor az orosz operatív törzs 652 halottról számolt be.

Emelkedő számok

Az immunológus szerint hiba levenni a maszkot - a részleteket itt találja.

Az igazolt új fertőzöttek száma szerdára 21 042-vel 5 514 599-re emelkedett. A napi növekmény országos szinten 0,38 százalék volt, az új esetek 14 százaléka volt tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 378 992-re, a halálos áldozatoké 135 214-re, a felépülteké pedig 16 356-tal 5 000 393-ra emelkedett. Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 149,6 millió, az elmúlt napon pedig 409 000 laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 799 860 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.

h i r d e t é s

Kiderült, mivel oltották Putyint

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán egy élő tévéműsorban, ahol a lakosság által feltett kérdésekre válaszolt, kijelentette, hogy továbbra is ellenzi a vakcináció kötelezővé tételét. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a helyzet további súlyosbodását megakadályozni csakis a védőoltás segítségével lehet. Huszonhárom millióban nevezte meg a beoltott oroszok számát, és hozzátette, hogy "hál' Istennek nálunk nincsenek olyan tragikus esetek a vakcináció után, mint az AstraZeneca vagy a Pfizer alkalmazása után". Putyin egyébként először fedte fel, hogy őt is Szputnyik V-vel oltották be.

Az orosz elnök is ezt kapta. Fotó: Getty Images

Két vakcina közül választhatott

"A fegyveres erőket nálunk Szputnyik V-vel oltják, én pedig mégiscsak a főparancsnok vagyok" - hangoztatta. Elmondta, hogy a beoltása idején ez az oltóanyag és az EpiVacCorona állt rendelkezésre. Szavai szerint a vakcina ügyében nem az orvosokra, hanem az ismerősök szavára hallgatott. A Szputnyik V-ben azt tartotta vonzónak, hogy hosszabb a hatása a másik vakcináénál.

Az elnök nem tudta megmondani, hogy milyen lesz a tanévkezdet Oroszországban. Úgy vélekedett, hogy az alsóbb osztályokban rendes tanítás lesz, a felsőbb osztályok esetében azonban a járványhelyzet alakulásának függvényében kell majd dönteni.

Koronavírus: az egyik kínai vakcina működhet a gyerekeknél. A részleteket itt találja.