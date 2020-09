Koronavírus: péntektől szigorítanak Budapesten

A koronavírus-járvány második hulláma már Magyarországon is kezdetét vette, és más országokhoz hasonlóan itthon is a fővárosban terjed a leginkább az új kór. Ezért Karácsony Gergely főpolgármester a maszkviselési szabályok szigorítását javasolta, amelyet a testület egyhangúlag támogatott. A rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, így várhatóan péntektől élnek az új szabályok.

Moziba, színházba és cirkuszba is csak maszkban mehetünk. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ezek lesznek az új szabályok

Az üzleteken és a tömegközlekedési eszközökön kívül a mozikban, a színházakban, a hangversenyeken, a cirkuszi előadásokon, valamint a hasonló intézmények zárt tereiben, illetve a társasházi közgyűléseken is kötelező lesz az orr- és szájnyílást eltakaró maszk használata az új típusú koronavírus elleni védekezés jegyében. A döntéssel egyidőben arra kérik a fővárosi mozik és színházak üzemeltetőit, hogy a maszk nélkül előadásra érkező nézők részére biztosítsanak maszkot. Ha pedig ezeken a helyeken valaki nem megfelelően vagy egyáltalán nem visel maszkot, akkor 8 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 15 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

A rendelet kivételként határozza meg az említett helyszíneken való étel- és italfogyasztást. A maszkviselési kötelezettség ugyanakkor az előadókra nem vonatkozik majd, mivel az nagyban megnehezítené a művészi önkifejezést - írták az elfogadott javaslatban.

Kit büntethetnek meg?

Helyszíni bírságot akkor szabhatnak ki, ha az érintett felhívásra sem tartja be a koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozását célzó maszkviselési szabályokat. Helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő, közigazgatási bírság kiszabására pedig a főjegyző jogosult. A fővárosi önkormányzat egyébként már korábban is felhívta a figyelmet arra, hogy a nem megfelelő maszkviselés - például az orr szabadon hagyása - is a szabály megszegésének minősül. Rendelkeztek arról is, ha tartósan visszaesik az új fertőzöttek száma, akkor a maszkviselési kötelezettséget felfüggesztik.

