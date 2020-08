Koronavírus: Oroszország megkezdte a vakcinagyártást

Az oltóanyagot kifejlesztő Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet vezetője szerint nem mindenkinek szabadba beadatni az orosz vakcinát - hogy pontosan kiknek nem ajánlják, az kiderül korábbi cikkünkből.

Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter korábban közölte, hogy a vakcina első adagjait két héten belül legyártják, elsősorban az egészségügyben dolgozók számára. A miniszter egyúttal szerdán hangsúlyozta, hogy az oltóanyag klinikai ismeretekre és adatokra épülő megoldáson alapul, és egy olyan, alaposan kitanulmányozott és veszélytelen platformon hozták létre, amelyet más készítmények szintetizálására és gyártására már alkalmaztak.

A vírus elleni vakcina hivatalos bejegyzését Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden jelentette be. A szerzői jogot a Gamaleja Intézet 16 és a védelmi minisztérium 48. mikrobiológiai intézetének egy munkatársa jegyzi.

Oroszországban szombat reggeli adatok szerint 910 778-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké pedig 15 467-re emelkedett. A kép Moszkvában készült. Fotó: Getty Images

A magyar szakértő nem adatná be az orosz vakcinát

Mint azt korábbi cikkünkben mi is megírtuk, egy, a hazai hatósági engedélyezésben jártas, ám neve elhallgatását kérő magyar szakértő nem nyilatkozott túl kedvezően az orosz oltóanyagról. Szerinte túl gyorsak voltak az eddigi vizsgálatok, úgy tudja, legyengített vírust használnak, ami azonban akár veszélyes is lehet, mert föllobbanthatja a betegséget. Bár hangsúlyozta, mindez elmélet, hiszen túl sok információnk nincs a vakcináról, amit - ahogy fogalmazott - "az eddig ismerhető információk alapján ő biztosan nem adatna be magának".

