A magyar szakértő nem adatná be az orosz vakcinát

Azt lehetett tudni, hogy a koronavírus-járvány kezdetétől dolgoztak az orosz kutatók a SARS-CoV-2 által okozott COVID-19 betegség kialakulását megelőző vakcinán. Vlagyimir Putyin, Oroszország elnökének néhány nappal ezelőtti bejelentéséig, sőt azóta sincs azonban sokkal több információnk az orosz koronavírus-oltásról. Pedig, mint az állam egészségügyi minisztere, Mihail Murasko közölte, várhatóan két héten belül legyártják a vakcina első adagjait. Sőt, csütörtökön, az MTI már közölt is néhány a Sistema PJSFC által kiadott képet az orosz Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet kifejlesztette oltóanyagról, a Gam-Covid-Vakról a Sistema zelenogradi gyógyszergyárában. Pedig még sem az Egészségügyi Világszervezet (WHO), sem pedig bármely más ország hatósága nem ismerte el, pláne nem engedélyezte a korábban Sputnik-V-ként is emlegetett oltóanyagot. Ennek ellenére máris közel 20 ország rendelt, összesen mintegy egymilliárd adagot.

A COVID-19 ellen kifejlesztett oltóanyag, a Gam-Covid-Vak a Sistema zelenogradi gyógyszergyárában. Fotó: MTI/EPA/AFC SISTEMA/Andrej Rudakov

De mit tudunk egyáltalán az orosz vakcináról?

A Népszava témával foglalkozó cikkében idézi a Moszkvai Klinikai Kísérleti Szervezetek Szövetségének (Acto) vezetőjét, Svetlana Zavidovát, aki egy orosz egészségügyi híroldalnak, a MedPortal-nak azt nyilatkozta, hogy a készítményt az első és a második fázisban mindössze 76 emberen próbálták ki, tehát még csak most következik a tesztelés harmadik fázisa, a tömeges próba. Nem véletlen tehát, hogy korábban a WHO arra figyelmeztette az oroszokat, a COVID-19-cel szembeni védőoltás létrehozásakor kövessék a nemzetközi irányelveket.

Csak így kerülhet be Magyarországra

A lap két hazai szakértőt is megszólaltatott, akik közül a hazai hatósági engedélyezésben jártas, ám neve elhallgatását kérő azt mondta, "Magyarországra csak akkor kerülhetne a készítmény, ha az orosz oltóanyagnak lenne az Európai Gyógyszerhatóság (EMA) által kiadott törzskönyve is". Egyelőre azonban az oltásnak csak orosz törzskönyve van, s leghamarabb is fél év kellene az európai engedély beszerzésére, amit viszont csak akkor kaphatna meg, ha az EMA garanciát lát arra, hogy a vakcina biztonságos és hatékony is.

A szakértő, aki szerint túl gyorsak voltak az eddigi vizsgálatok, úgy tudja, az oltóanyagban legyengített vírust használnak, ami azonban akár veszélyes is lehet, mert föllobbanthatja a betegséget. Bár hangsúlyozta, mindez elmélet, hiszen túl sok információnk nincs a vakcináról, amit - ahogy a lapnak fogalmazott - "az eddig ismerhető információk alapján ő biztosan nem adatná be magának".

Falus Ferenc, korábbi tisztifőorvos azonban nem ilyen borúlátó, szerinte, "nem lehet annyira rossz az az orosz vakcina". A szakember, aki korábban Moszkvában tanult, emlékeztetett, Oroszországban több olyan vakcinával oltanak, amelynek nincs nemzetközi törzskönyve, azaz csak az ország határain belül használják.

