Koronavírus: "Nincs ok a pánikra"

"Jelen pillanatban az amerikaiaknak nincs okuk a pánikra, a koronavírus alacsony szintű kockázatot jelent az Egyesült Államokban" - fogalmazott O'Brien. Ugyanakkor hangsúlyozta az is, hogy az esetleges járvány elleni küzdelem elsődleges fontosságú az amerikai kormányzat számára. "Mindent megteszünk az amerikaiak biztonsága érdekében" - tette hozzá.

Robert O'Brien egyébként tagja annak a munkacsoportnak, amelyet Donald Trump amerikai elnök hozott létre a vírus terjedésének megfékezésére. Egészségügyi szakemberek mellett a munkacsoport tagja Alex Azar, az egészségügyért és emberi erőforrásokért felelős miniszter, Robert Redfield, a járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) vezetője - aki egyébként virológus professzor -, és Anthony Fauci, az allergiás ésfertőző betegségekországos kutatóközpontjának vezetője is.

Műanyag palackból készített arcmaszkot viselnek gyerekek a Kuangtung tartománybeli Kuangcsou repülőterén. Fotó: MTI/EPA/Alex Plavevski

Vészhelyzetet hirdettek

Az Egyesült Államokban egyébként számtalan intézkedést tettek a vírus megfékezése érdekében. Pénteken a kormány egészségügyi vészhelyzetet hirdetett, vasárnaptól pedig a Kínából érkező repülőgépek csak hét amerikai repülőtéren szállhatnak le - ott, ahol kialakítottak karanténnak alkalmas helyiségeket. Szintén vasárnaptól lépett életbe az a tiltás is, amelynek értelmében nem léphetnek be az országba olyan nem amerikai állampolgárok, akik az elmúlt két hétben Kínában jártak. Kivételt jelentenek az Egyesült Államokban állandó tartózkodási engedéllyel - úgynevezett zöldkártyával - élő kínaiak, valamint azok is, akiknek közvetlen rokonuk él ott.

Három amerikai légitársaság - a Delta, a United és az American Airlines - felfüggesztette kínai járatait. A Kínából hazatért vagy charterjárattal hazahozott amerikai állampolgárokat legalább 14 napig karanténba helyezik, és közben nagyon alapos vizsgálatnak vetik alá. A védelmi minisztérium pedig szombaton jóváhagyta az egészségügyi és emberi erőforrásokért felelős tárca kérését, hogy katonai támaszpontjain ezer férőhelyet biztosítson karantén céljára.

Az Egyesült Államokban jelenleg csaknem 200 koronavírus-fertőzés tüneteit mutató pácienst vizsgálnak, de egyelőre csupán nyolc betegnél állapították meg a tüdőgyulladással járó megbetegedést. A nyolcadik esetet szombaton jelentették be az északkeleti Massachusetts államban.