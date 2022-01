Koronavírus: nem biztos, hogy megszelídül

Az omikronjárvány az idei év első hetében az ország egészére kiterjedt, a megbetegedés gyakorisága - az iskolai szünet végével - a 10-19 évesek körében a legnagyobb - mondta Oroszi Beatrix, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának igazgatója a műsorban, amelyet a medicalonline szemlézett. A járványügyi szakértő szerint, bár már most megfigyelhető a megbetegedések számának növekedése a 25-65 éveseknél, ennek kiteljesedése még csak az előttünk álló hetekben várható.

A KOVIDők vendége volt Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem virológus professzora, a Víruskutató Akciócsoport vezetője is. Ő arról beszélt, hogy a koronavírus omikron változata más mechanizmussal lép be a sejtekbe, mint a korábbi mutációk, ez az oka annak, hogy enyhébb klinikai tüneteket okoz. Mint kiemelte, a futótűzként terjedő omikron rengeteg fertőzöttet eredményezhet, és ha csak kis részük szorul is kórházi ápolásra, az is túlterhelheti az egészségügyi ellátórendszert.

A legjobb védelmet ez biztosítja

Van még betű a görög ABC-ben, nem az omikron jelenti a járvány végét - erre már a harmadik meghívott, Szekanecz Zoltán egyetemi tanár, klinikai immunológus hívta fel a figyelmet. Oroszi Beatrix ezzel kapcsolatban azt mondta, jöhet olyan vírusvariáns is, amely ismét súlyosabb tüdőérintettséggel jár majd. Hozzátette továbbá, hogy a nem megfelelően immunizáltak esetében ötszörös az esélye a halálos kimenetelű megbetegedésnek az oltottakkal szemben.

A résztvevők kivétel nélkül megerősítették, hogy a legjobb védelmet a betegségen való átesettség és a vakcinálás együttesen biztosítja. Emellett abban is egyetértettek, hogy a védekezés három alappillére az oltás, a nyájimmunitás és a védelmi rendszer, azaz a maszk, a távolságtartás és a kézmosás.

A futótűzként terjedő omikron rengeteg fertőzöttet eredményezhet. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

A gyerekek oltása ezért fontos

Az 5-12 évesek oltásával kapcsolatban Jakab Ferenc úgy vélekedett: epidemiológiai szempontból is lényeges, mert ez a közösség most a járvány motorja, akik oltottan kevesebb rizikóval fertőzik meg a környezetükben élőket, hiszen kisebb mennyiségben és rövidebb ideig ürítik a vírusokat. A gyermekek részére készült oltóanyagok Oroszi Beatrix szerint egyébként hatásosak és biztonságosak. A járványügyi szakértő rámutatott arra is, hogy a közösségbe, iskolába járás a gyermekek kognitív és mentális fejlődésének szempontjából rendkívül fontos, ami az immunizálásukkal biztosítható most.

Egyre rövidebb ideig hatékonyak a vakcinák

Ami a 4. oltást illeti, a szakértők azon a véleményen vannak, hogy csak a súlyos krónikus-, vagy immunbetegségben szenvedők esetében indokolt. Szekanecz Zoltán pedig - az eddigi izraeli tapasztalatokra alapozva - azt is elmondta, várható, hogy az egymás követő booster oltások nyomán egyre rövidebb ideig hatékonyak a vakcinák. Mint elmagyarázta, a megoldást a multivalens és pánvalens vakcinák jelenthetik majd, amelyek a meglévő, illetve a majd még érkező vírusvariánsok ellen is védelmet biztosítanak.

Nem biztos, hogy megszelídül

Jakab Ferenc szerint a vírusnak nem célja, hogy súlyos betegségbe taszítsa vagy megölje a gazdaszervezetet, számára a gyors terjedés és replikálódás jelenti a túlélést. Ez a változat most megérkezett az omikronnal - szögezte le a szakember, aki hangsúlyozta: lehet, hogy végül a SARS-CoV-2 legyengül annyira, hogy csak szezonális náthát okozzon, de itt még nem tartunk.

A koronavírus sikeres vírus, ideje szembesülnünk azzal, hogy meg kell tanulnunk együtt élni vele - vélekedett Oroszi Beatrix, aki az együttélési normák kialakítása mellett a járványügyi rendszerek és azok előrejelző képességének megerősítésében látja a megoldást, mert - mind mondta - a vírus nem biztos, hogy megszelídül, elkerülhetetlen, hogy hosszú távú együttélésre rendezkedjünk be.

Miután a levegőbe került, 20 percen belül elveszíti fertőzőképessége 90 százalékát az új koronavírus - derült ki egy friss, egyelőre szakértői bírálatra váró tanulmányból.