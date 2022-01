Orbán: a szakemberek támogatják a negyedik oltást

A negyedik oltás felvételét is támogatják a szakemberek, amire Magyarországon is lesz lehetőség - mondta el a szokásos Orbán Viktor. A miniszterelnök azt is bejelentette: januárban minden hétvégén lesz oltási akciónap.

h i r d e t é s