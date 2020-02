Koronavírus: ne utazzunk Olaszországba

Ahogy korábban megírtuk, már Olaszországban is megjelent az új koronavírus. A kór már több mint 200 embert fertőzött meg és 4 áldozatot szedett az országban. A járvány miatt az észak-olaszországi Lombardia és Veneto térségében lezárták a vírus gócpontjait: az ott élők a következő két hétben nem hagyhatják el a területet, és senki nem léphet be oda.

Az olasz helyzet miatt Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára felhívta a figyelmet az országba utazás kockázataira. Mint mondta, ha az olasz hatóságok indokoltnak látják a karantén bővítését, akkor aki az adott településen van, az a feloldásig nem hagyhatja el a karantén területét. A minisztérium arra kéri az Olaszországban tartózkodókat, hogy kövessék figyelemmel a helyi hatóságok tájékoztatásait és figyelmeztetéseit, az utasításokat pedig tartsák be.

Az államtitkár később közzétette Facebook-oldalán a milánói és a római ügyeleti telefonszámokat. Milánóban a +39 3396219517-es, Rómában pedig a +39 348 800 8159-es telefonszámon várják a hívásokat, ha valaki valóban bajban van. A jó hír azonban az, hogy eddig nem kaptak segélykérő telefonhívást a koronavírussal kapcsolatban - emelte ki Menczer Tamás.

Szájmaszkot viselnek a vásárlók egy bolt előtt, Milánó közelében. Fotó: Getty Images

A Budapest Airport is felkészült

A Budapest Airport felkészült az észak-olaszországi járatok szűrésére is - közölte Valentínyi Katalin, a Zrt. vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok igazgatója. Mint mondta, a hatósági döntésnek megfelelően a Budapest Airport megkezdte az észak-olaszországi tartományokból érkező utasok testhőmérséklet-mérését a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Eddig egyik utasnál sem mértek magasabb testhőmérsékletet. A határértéket meghaladó testhőmérséklet esetén az egészségügyi szakszemélyzet további vizsgálatokat végez, és dönt a koronavírus-fertőzés gyanúját illetően. Gyanú esetén az erre felkészült egészségügyi intézménybe szállítják az érintett utast, a repülőtér kényszerhelyzeti készültség szolgálata pedig fertőtleníti a légijárművet és helyiségeket.

Az Észak-Olaszországból érkező utasok szűrését is a kínai járatokhoz hasonló módon a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság irányítása mellett a Budapest Airport szerződött egészségügyi szolgáltató partnere végzi. A maximális biztonság és pontosság érdekében a Budapest Airport beszerzett egy hőkamerát is, valamint egy további kamerát vesz majd bérbe napokon belül - tudatta a társaság. Ezen felül százmillió forintos nagyságrendű felszereléssel és eszközzel rendelkezik a reptér, így képes ellátni az előírásokat, valamint támogatni a hatóságok munkáját. Jelentős készlet van a szükséges védőfelszerelésekből - védőruhákból, kesztyűkből, maszkokból és cipővédőkből-, illetve a fertőtlenítéshez szükséges anyagokból és eszközökből is. Továbbá a megfelelő elkülönítő helyiségeket is biztosítani tudják a repülőtéren.

A Budapest Airport folyamatosan tartja a kapcsolatot a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (NNK), valamint Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályának repülőtéri népegészségügyi kirendeltségével, hogy elrendelés esetén haladéktalanul be tudják vezetni a rendkívüli óvintézkedéseket. A hatóságok döntése értelmében egyébként már január 31-e óta végeznek egészségügyi vizsgálatot valamennyi Kínából közvetlen járattal érkező utason. Azóta már 1388 utas és a személyzet 180 tagja esett át hőmérős szűrésen. A járvány kirobbanása előtt 3 légitársaság 5 kínai városból heti 13 járatot üzemeltetett Budapestre. A Shanghai Airlines és a Hainan Airlines azonban valamennyi járatát felfüggesztette március végéig. Az Air China pedig csökkentette Peking és Budapest között közlekedő járatit. Március 4-étől már csak heti egy járatot üzemeltetnek majd az útvonalon.

A Budapest Airport szórólapokkal és információs táblák segítségével tájékoztatja az utasokat a legfontosabb higiénés szabályokról, továbbá arról, hogy mi a teendő, ha utazás során betegnek érzik magukat.