Koronavírus: újabb halott Olaszországban

Attilio Fontana adatai szerint egész Olaszországban már 200 fölött van a fertőzöttek száma. A többi beteget eddig Veneto, Emilia Romagna, Piemonte és a középolasz Lazio tartományban regisztrálták, de Trentinóban, Liguriában és Friuli-Venezia Giulia területén is egészségügyi készültséget rendeltek el. A koronavírus hét észak-olasz tartományt érint, ahol 30 millió ember él.

Tartalékokat halmoznak fel és maszkokban járnak mindenütt. Fotó: Emanuele Cremaschi/Getty Images

Ez lehetett a gócpont

A betegek szinte kivétel nélkül olaszok: az első két fertőzött Olaszországban kínai turista volt, az a turista házaspár, akiket egy római szállodából még február elején szállítottak kórházba, azóta is kezelik őket, állapotuk javult. Az eddig ellenőrzött többi kínai nem bizonyult fertőzöttnek. Az olasz egészségügyi hatóságoknak nem sikerült azonosítaniuk, hogy ki hurcolta be a kórokozót. Olasz virológusok szerint a lombardiai gócpont a karantén alá helyezett területen Codogno kórházából indulhatott el, ahol az első betegen nem ellenőrizték a koronavírus fertőzést. Ez magyarázná, miért magas a lombardiai betegek között az orvosok és egészségügyi dolgozók aránya.

Idős férfiak vesztették életüket

Elsőként egy 78 éves férfi halt meg a szintén vesztegzár alatt levő venetói Vo' Euganeo kisvárosban. Afertőzéskiindulópontját a helyi presszóba teszik, de nem sikerült azonosítani a legelső beteget, aki a vírust továbbterjesztette. Lombardiában hárman haltak meg, utolsóként egy 84 éves férfi Bergamo egyik kórházában.

Giuseppe Conte kormányfő meglepetését fejezte ki a fertőzöttek számának hirtelen megugrása miatt. Kijelentette, az olasz hatóságok azonnali január végi intézkedései ellenére, valami nem működött az egészségügyi ellenőrzési rendszerben.

Üresek az utcák

Milánóban hétfőn délelőtt szokatlanul üresek voltak az utcák. Aki nem tudott maszkot beszerezni, sállal vagy kendővel fedte be orrát és száját. Aki tehette, nem szállt tömegközlekedési járműre. Több munkahely engedélyezte a távmunkát. Az érintett tartományokban a héten nincsen oktatás, a milánói állami egyetemet is lezárták, mivel ott naponta 40 ezer hallgató fordul meg, a még nyitott templomokban nem mutatnak be misét, a temetéseket szűk körben tartják, az esküvőket, ha lehet, elhalasztják. Felfüggesztették a nem életmentő orvosi beavatkozásokat. Lezárták a Milánó jelképének számító dómot, valamint a Scala operaházat. Zárva tart a velencei Szent Márk-bazilika is.

A dél-olasz Basilicata tartomány bejelentette, hogy karanténba helyezi az északról érkezőket. Ischia szigete visszavonta a korábbi intézkedéseket, hogy nem engedi be a Lombardiából, Venetóból és Kínából érkezőket. Rómában is lemondták az országos rendezvényeket, vásárokat, konferenciákat.