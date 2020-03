Koronavírus: nagy a baj Iránban

Iránban már 66-ra emelkedett a koronavírus-járvány áldozatainak száma, a fertőzöttek száma pedig 1501-re nőtt. Kína után eddig Iránban haltak meg a legtöbben az új koronavírus miatt. A halottak között van az iráni legfőbb vallási és politikai vezető egyik tanácsadója is. A fertőzöttek között pedig több magas rangú tisztségviselő is van, például Maszúme Ebtekár alelnök, illetve a koronavírus leküzdésére létrehozott kormányzati munkacsoportnak a vezetője, aki egyébként eleinte igyekezett kisebbíteni a járvány jelentőségét, majd maga is megbetegedett.

Próbálnak segíteni a WHO szakemberei

Megérkeztek hétfőn Iránba az Egészségügyi Világszervezet (WHO) munkatársai, hogy segítsenek az új koronavírus elleni küzdelemben. A szakembereket szállító gépen mintegy 15 ezer egészségügyi dolgozónak elegendő egészségügyi és védőfelszerelést, valamint mintegy 100 ezer ember diagnosztizálásához szükséges tesztet is küldtek. Németország, Franciaország és Nagy-Britannia is sürgős egészségügyi segítséget - például laboratóriumi tesztekhez szükséges berendezéseket, védőöltözéket és kesztyűt - küldött Iránba. A három ország mintegy 5 millió eurós - vagyis körülbelül 1,7 milliárd forintos - pénzügyi segítséget is nyújt Teheránnak a WHO és más ENSZ-szervezetek közreműködésével.

Egyébként a napokban az Egyesült Államok is felajánlotta segítségét, de Teherán ezt elutasította. "Nem bízunk az amerikaiak szándékaiban és nem számítunk a segítségükre" - közölte Abbász Muszávi, az iráni külügyminisztérium szóvivője.

Koronavírus-fertőzött beteget látnak el egy iráni kórházban. Fotó: Getty Images

Ezért aggódik a WHO

A WHO a dél-koreai, az olaszországi, az iráni és a japán járvány miatt aggódik leginkább - közölte Tedrosz Adamon Gebrejeszusz, a szervezet főigazgatója. Közben újabb országok állították le az Iránból érkező légi járatokat. Tadzsikisztán utasította a légitársaságokat és az utazási irodákat, hogy 35 ország - például az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Kína, Japán és Irán - állampolgárai számára ne árusítsanak jegyeket. A légiközlekedési hivatal figyelmeztette a cégeket, hogy ezen országok állampolgárait visszafordítják a határtól. Továbbá a svéd közlekedési hatóság is bejelentette, hogy a koronavírus miatt átmenetileg leállítják az IranAir légitársaság svédországi járatait.

Újabb országokban jelent meg a vírus

Hétfőn már Szaúd-Arábiából is jelentették az első koronavírus-fertőzést. A páciens egy szaúdi állampolgár, aki Bahreinen keresztül érkezett haza Iránból. A fertőzöttet kórházban helyezték karanténba. A tervek szerint mindenkitől mintát vesznek majd, aki érintkezett a beteggel. Vasárnap pedig már Izlandon is észlelték az első koronavírus-fertőzéseket. Itt három ember kapta el a kórt, akik korábban Észak-Olaszországban jártak.

Andorrában egy 20 éves fiatalember az első koronavírus-fertőzött, ő szintén Olaszországból, Milánóból tért haza nemrég. Továbbá Portugáliában is felfedezték az első fertőzötteket. Egy 60 éves férfi Olaszországban, egy 33 éves férfi pedig a spanyolországi Valenciában fertőződhetett meg. Az izraeli egészségügyi minisztérium pedig közölte, hogy regisztrálták az országban a tizedik fertőzöttet, aki egy katonanő. Hivatalos adatok szerint jelenleg több mint 5600 izraeli van jelenleg otthoni karanténban, sokan közülük olaszországi üdülésből tértek haza.

Közben Kínában halálra ítéltek egy férfit, aki február elején halálra késelt két biztonsági őrt egy hatósági útakadálynál, ahol koronavírus-ellenőrzést tartottak. A férfi járművében utazó utas megpróbálta elbontani az útakadályt, hogy tovább tudjanak haladni, ám ezt egy biztonsági őr videóra vette. Az elítélt férfi először a kamerázó őrre támadt, majd leszúrta az annak segítségére siető másik biztonsági őrt is.