Koronavírus: megvan, hogyan jött be Magyarországra

A Pécsi Tudományegyetem szakemberei a magyarországi járvány első hónapjában 32 vírusminta genomját vizsgálták, azért hogy köztük (és a világ más részein fertőző SARS-CoV-2 mutációk között) leszármazási kapcsolatot találjanak. "Ehhez a vírusgenomok szekvenálása után bonyolult genetikai elemzésekhez kellet nyúlnunk" - írták Facebook-oldalukon, ahol részletesen beszámoltak az eredményekről. Hozzátették, hogy "kiváló szakmai hálózat állt össze az országban, így több mint öt hazai kutatóműhely tudósainak hála" kaptak választ kérdéseikre.

Elemzésük szerint Magyarországra többszörös, főként európai eredetű és párhuzamos behurcolás útján jutott be a koronavírus. Ezek szerint beigazolódott az a félelem, miszerint a nyugat-európai lezárások hatására viszonylag rövid időn belül hazatérő rengeteg vendégmunkás hozta be az országba a fertőzést. "Feltárhatóak ugyanakkor más kontinensről származó vírusok is, ezek eredete vagy Kínára, vagy az USA területére vezethető vissza" - hangsúlyozták.

Rendőrök ellenőrzik az osztrák-magyar határon átkelőket március 18-án. Fotó: Getty Images

Lehetett volna sokkal nagyobb baj is

Ugyanakkor a nyugat-európai lezárásoknak volt egy nagyon fontos pozitív hatása is: ennek mintájára ugyanis Magyarországon és szinte kivétel nélkül az egész közép-európai régióban riadót fújtak. Mindennek köszönhetően pedig a virológusok szerint meg tudtuk előzni, hogy az Olaszországhoz vagy Spanyolországhoz hasonló súlyos járványügyi állapotok alakuljanak ki hazánkban is. "Itthon a korlátozó intézkedések kezdetekor már leírható helyi terjedési láncolatokat láthatunk, március közepén az ország több pontján is látszanak helyi fertőzések. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy szerencsés időzítés volt a teljes közép-európai régióban a korlátozó intézkedések ekkori bevezetése. Ez jó eséllyel hozzájárult ahhoz, hogy a számos behurcolási eseményből nem lett számos nagyobb terjedési láncolat vagy akár járványos gócpont" - magyarázták.

A PTE tudósai ugyanakkor felhívták arra is a figyelmet, hogy még nem szabad lazítanunk, figyelmen kívül hagynunk a korlátozásokat. "Senki se ringassa magát téveszmékbe, a vírus még itt kering köztünk, nagyon fontos ennek tudatában lenni." Minden eddiginél komolyabb fegyelmet kértek a lakosságoktól, de véleményük szerint ugyanilyen fontos az egészségügyi hatóságok gyors reagálása a betegek hatékony elkülönítésére.