Koronavírus: hamarosan megnyugodhatnak az olaszok

Olaszországban negyedére esett vissza a koronavírus-fertőzés miatt intenzív osztályon kezeltek száma a tetőzés időszakához képest. Emellett folyamatosan csökken a halottak napi száma is. A járványügyi szakemberek szerint már lecsengőben van Olaszországban a járvány, a kormányfő, Giuseppe Conte pedig kijelentette, hogy készülhetnek a nyaralásra az olaszok.

Még 83 ezer aktív olasz fertőzött van

Az olaszok jelenleg több mint 83 ezer aktív fertőzöttről tudnak, a kórházban kezeltek száma pedig meghaladja a 13 ezret. Intenzív osztályon már csak 1027 koronavírusos beteg van - negyedannyi, mint a tetőzés időszakában. A gyógyultak száma elérte a 105 ezret. "A számok rohamosan csökkennek, az intenzív osztályok kiürülnek, a vírus távozóban van, gyors tempóban, mi pedig szívesen tessékeljük az ajtóhoz" - mondta Guido Silvestri olasz virológus. Más olasz szakértők szerint viszont nem a koronavírus távozik, hanem az óvintézkedések eredményességéről árulkodnak az adatok. Emellett az is fontos tényező, hogy az olasz egészségügy is gyorsabban reagál, mint az első hetekben, vagyis a betegek már nem érik el a súlyos, intenzív kezelést igénylő állapotot. "Olaszország elmehet nyaralni a tengerre, a hegyekbe vagy a művészeti városokba" - mondta Giuseppe Conte. Megjegyezte azonban, hogy nyaralás közben új szabályokat kell követni az óvatosság jegyében.

Maszkot viselő járókelők Rómába. Fotó: Getty Images

Enyhítenek a britek

Nagy-Britanniában elkezdődhetett a koronavírus-járvány megfékezését szolgáló korlátozások enyhítése, de a folyamat nagyon fokozatos lesz, és az enyhítési lépések feltétele az, hogy folyamatosan javuljanak a járványügyi mutatók - közölte Boris Johnson brit miniszterelnök. Hétfőtől visszatérhettek munkahelyükre azok, akiknek munkavégzése nem megoldható otthonról, többek között az építőipari és a feldolgozóipari munkavállalók. Azonban mindenkit arra buzdítanak, hogy ne tömegközlekedési eszközökkel, hanem autóval, gyalog vagy kerékpárral menjenek munkába. A kormányfő bejelentette azt is, hogy szerdától már nemcsak naponta egy rövid testmozgás céljából, hanem korlátlanul lehet a szabadban tartózkodni, lehet napozni, sportolni a parkokban, sőt autós kirándulásokat is lehet tenni, de együtt továbbra is csak az egy háztartásban élők tartózkodhatnak közterületen.

Jó hír Franciaországból

"Erőfeszítéseink sikeresnek bizonyultak a karantén alatt, amely több tízezer életet mentett meg" - közölte a francia egészségügyi minisztérium. A vasárnap esti adatok szerint 24 óra alatt 70 áldozatot szedett az új típusú koronavírus, ez pedig a március 17-én kezdődött általános karantén kezdete óta a legalacsonyabb napi halálozási adat. A szakemberek azonban felhívták a figyelmet arra is, hogy a vírus még mindig aktívan terjed Franciaországban. A francia kórházakban jelenleg több mint 22 ezer fertőzöttet ápolnak, közülük 2776-an művi léleheztetésre szorulnak. A súlyos betegek száma azonban összességében harmadannyi lett a karantén végére, mint az április 9-ei tetőzésekor - akkor 7148-an voltak lélegeztetőgépen. A kormány továbbra is az otthoni munkavégzést ajánlja azoknak, akik számára ez megoldható. Az egészségügyi hatóságok hangsúlyozták, hogy hétfőtől mindenkinek egyéni felelőssége, hogy a vírus ne kapjon új erőre, ezért a társadalmi távolságtartás és minden egyéb előírás betartására kérték a franciákat.

A spanyoloknál is javul a helyzet

Spanyolországban továbbra is lassul a koronavírus terjedése, és hétfőn március közepe óta nem látott szintre csökkent a napi új regisztrált fertőzöttek és a halálos áldozatok száma. A vírusfertőzést eddig több mint 137 ezren győzték le. Hétfőtől az ország nagy részén érvénybe lépett a járványügyi védekezés enyhítésének következő szintje, az úgynevezett egyes fázis, amelyben a családok és barátok ismét meglátogathatják egymást otthonukban és az egy autóban utazók számát sem szűkítik. Emellett - korlátozott létszámmal ugyan, de - kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai, valamint a kulturális intézmények és vallási helyszínek is. A központi kormány tervei szerint a korlátozásokat négy fázisban, június végére oldják majd fel országosan. A kilenc héttel ezelőtt bevezetett szükségállapot május 24-ig van érvényben.

Az új típusú koronavírus egyébként már 4,13 millió embert fertőzött meg és több mint 283 ezer életet követelt világszerte hétfő délutánig.

