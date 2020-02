Koronavírus: megvan az ellenszer?

Nemcsak cseppfertőzéssel, hanem az emésztőrendszeren keresztül is terjedhet az új koronavírus. Részletek itt.

Súlyos állapotban szállítottak a bangkoki Rajavithi kórházba egy 71 éves kínai nőt, akinéltüdőgyulladásés tüdőödéma lépett fel, miután megfertőződött az új koronavírussal (2019-nCoV). Az orvosok úgy döntöttek, hogy a gépi lélegeztetésre szoruló páciens életét egy újszerű kezeléssel próbálják meg megmenteni. A humán immunhiányvírus ellen kifejlesztett lopinavir és ritonavir, valamint az influenza A és B törzsei ellen használatos oszeltamivir keverékeként összeállított koktél végül rendkívül hatásosnak bizonyult.

Hatásosnak bizonyult egy újfajta gyógyszerkeverék a 2019-nCoV kezelésében. Fotó: iStock

Miután beadták neki a szert, az addigra teljesen legyengült nő 12 óra elteltével már képes volt felülni, illetve a láza is enyhülni kezdett. Mindössze 48 órával később már nem is lehetett kimutatni az új koronavírus jelenlétét a vérében, állapota pedig sokat javult, így mostanra kielégítőnek mondható. Mi több, az étvágya is visszatért. "Önmagában az, hogy a vérvizsgálat negatív eredményt hozott 48 óra elteltével a koronavírusra, egy nagyon jó jel" - fogalmazott a beteg egyik kezelőorvosa, dr. Kriangsak Atipornwanich.

A szakember kifejtette, korábbi esettanulmányok már születtek arra vonatkozóan, hogy HIV-ellenes szerek vetettek be a múltban egyéb koronavírusos megbetegedések kezelésére. Ugyanakkor a mostani esetben használt koktélt, amelybe influenzaellenes hatóanyagot is kevertek, a Rajavithi kórház orvosai fejlesztették ki. A 71 esztendős páciens magas dózist kapott, tekintettel állapota súlyosságára. Bár hatása az eddigiek alapján egészen biztató, dr. Kriangsak szerint azonban további kutatásokra lesz szükség, mielőtt általános alkalmazandó gyógymódként tekinthetnénk az újfajta koktélra. Mindazonáltal bevallotta, hasonló módon kezelnek egy másik beteget is, egy thai turistát, aki Japánban kapta el a vírusfertőzést.

Az új koronavírus okozta járványban a legutóbbi, vasárnapi összesítések szerint több mint 13 ezer ember fertőződött meg, és 300-nál is többen meghaltak. A vírus Kína mellett további 20 országban jelent meg eddig, halálos áldozatot Kínán kívül egyelőre csak a Fülöp-szigeteken szedett, ott egy kínai állampolgár halt bele a súlyos tüdőgyulladást okozó fertőzésbe.

Forrás: thaipbsworld.com