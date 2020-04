Koronavírus: megfertőződött Győr polgármestere

A polgármester első tesztjét március 27-én végezték el, akkor azonban még negatív lett az eredmény. A második vizsgálat március 31-én volt, amelynek eredménye április 1-jén este érkezett meg. Ez már igazolta a koronavírus-fertőzést a polgálmesternél.

Rendőrök járőröznek egy győri bevásárlóközpont parkolójában.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Nincsenek tünetei

A koronavírusos polgármesternek nincsenek tünetei, de a szükséges intézkedéseket azonnal megtette: az eredményről tájékoztatta háziorvosát és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályát, valamint az előírásoknak megfelelően házi karanténba vonult. Feladatait tehát ezentúl otthonról látja el.

A város jegyzője is fertőzött

A polgármester egyébként azért végeztette el - önköltségen, egy magánlaborban - a tesztet, mert kiderült, hogy Lipovits Szilárd, Győr jegyzője is megfertőződött a koronavírussal. A jegyzőnek korábban lázzal és felső légúti huruttal kísért tünetei is voltak. Továbbá szerda éjszaka Radnóti Ákos győri alpolgármester is bejelentette, hogy koronavírusos.

