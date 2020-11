Koronavírus: még idén kapunk a vakcinákból

Vakcinamintát kaphat Magyarország egy kínai gyártótól - jelentette be Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. Úgy fogalmazott, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter irányítása mellett közel járnak ahhoz, hogy az ország hozzájusson a vakcinamintához. "Ez óriási lépés lenne, hiszen egy potenciális koronavírus-vakcinát vizsgálhatnának magyar szakemberek" - hangsúlyozta. Ezzel egyébként Európában az elsők között lenne az ország, "vagy talán mi lennénk az elsők" - fűzte hozzá.

Az államtitkár kiemelte azt is, hogy ha keleten előbb találják meg az ellenszert, akkor semmi sem akadályozhatja meg a kormányt abban, hogy a koronavírus elleni vakcinát Magyarországra hozza. A magyar emberek egészsége az első - szögezte le, utalva az Európai Bizottság korábbi állásfoglalására. Megemlítette továbbá, hogy ugyanakkor tovább folynak a tárgyalások mind a három kínai, valamint az orosz és az izraeli vakcinagyártókkal is.

Hamarosan oltóanyagmintákat kaphat Magyarország. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Orosz oltóanyag is érkezik Magyarországra

Oroszország decemberben kis mennyiségben elkezdi a koronavírus elleni oltóanyaguk szállítását Magyarországra, hogy itt is be tudják vizsgálni az oltóanyagot - erről állapodott meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter. Szijjártó Péter - aki pozitív koronavírustesztje miatt jelenleg karanténban van - egy a Facebook-oldalára feltöltött videóban elmondta, hogy telefonon egyeztetett az egészségügyi miniszterrel,

Oroszországban nagy lépésekkel haladnak előre az új típusú koronavírus elleni oltóanyag kutatásában és gyártásában. Arról állapodtak meg a miniszterek, hogy ebből decemberben Magyarországra szállítanak kis mennyiségben annak érdekében, hogy el tudják végezni a klinikai vizsgálatokat, be tudják vizsgálni az oltóanyagot, és az engedélyezési folyamat utolsó lépéseit is végre tudják hajtani. Oroszország január második-harmadik hetétől tudja vállalni a nagy mennyiségű szállítást - közölte a miniszter. A pontos mennyiség még nem tudható, mivel a vakcinát gyártó üzemek előkészítése még folyamatban van. Megállapodtak abban is, hogy az engedélyezés tekintetében is együttműködik Magyarország és Oroszország. Ebben a kérdésben pénteken videokonferencián egyeztetnek egymással a két ország tisztifőorvosai - közölte Szijjártó Péter.

A hazai gyártás is beindulhat

A miniszter arról is beszámolt, hogy pénteken vagy hétfőn egy magyar oltóanyaggyártó vállalat is konzultál majd az oroszországi partnerével. Ez a vállalat egyelőre influenza elleni oltóanyagot gyárt, de lehetséges, hogy a COVID-19 elleni védőoltásból is elő tudna állítani. Jó lenne, ha nemcsak vásárlásról, hanem a gyártás kihelyezéséről is meg tudnának állapodni - jegyezte meg Szijjártó Péter, aki állapotáról azt közölte, jelenleg enyhe tünetei vannak.

