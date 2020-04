Koronavírus: Közel 2,9 millió fertőzött világszerte

A legtöbb halálos áldozat továbbra is az Egyesült Államokban van, ahol vasárnap reggel 939 053 volt az igazolt fertőzöttek, 53 789 a halottak és 100 721 a gyógyultak száma. Donald Trump amerikai elnök aláírta és ezzel törvényerőre emelte a kongresszus által elfogadott 484 milliárd dolláros gazdasági élénkítő csomagot. Hangsúlyozta, hogy az ország kezd munkába állni, de a társadalmi elkülönülés és a szájmaszk önkéntes viselete továbbra is fontos.

Franciaországban növelik a tesztek számát

Franciaországban az elmúlt 24 órában 369-cel 22 614-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma az előző napi 389-es növekmény után, az intenzív osztályon ápolt súlyos betegek száma pedig immáron 17. napja csökkent - közölte szombat este a francia egészségügyi minisztérium.

Az egészségügyi tárca ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a más betegségekben szenvedőkkel együtt 7525 embert ápoltak szombat este intenzív osztályokon, ami 50 százalékkal magasabb szám, mint a járvány kezdete előtt a francia egészségügyben rendelkezésre álló ötezer intenzív ágy. A karantén feloldásához ez utóbbi mutatót tartják a szakemberek irányadónak az egészségügy teherbíró képességének megítélése szempontjából.

Olivier Véran egészségügyi miniszter a Párizshoz közeli Saint-Denis tesztlaboratóriumában tett látogatásán megerősítette, hogy a jelenlegi napi 50 ezer tesztelésről a kijárási korlátozások május 11-i feloldásakor heti 700 ezerre fog emelkedni a tesztelések száma országszerte. Minden koronavírusos tünetet produkáló franciát, és minden pozitív esettel kapcsolatba került embert tesztelni fognak. Valamennyi francia állampolgár tesztelése azonban "lehetetlen és egészségügyileg nem is lenne is értelme" - mondta a tárcavezető, miközben számos munkahely jelezte, hogy szűrni fogja a munkába visszatérő alkalmazottait.

Mától kimehetnek az utcára a spanyol gyerekek

Spanyolországban az elmúlt napban ismét 378-an veszítették életüket az új típusú koronavírus-fertőzés következtében, annak ellenére, hogy a járvány terjedése továbbra is lassul - jelentette a spanyol egészségügyi minisztérium szombat délután.

A járvány egyik gócának tartott madridi autonóm közösségben már második napja száz alatt van a halálozás. Az elmúlt egy nap során 83-an veszítették életüket, összesen pedig 7848-en. A járvány mérséklődése miatt a tartományban elkezdték bezárni az úgynevezett karanténhoteleket, amelyekben orvosi felügyelet mellett lábadozhattak a kevésbé súlyos állapotú páciensek. A hétvégére 269-re csökkent a páciensek száma a spanyol főváros kiállítási- és vásárcsarnokában (IFEMA) berendezett tábori kórházban is, amelyet az egészségügyi intézmények tehermentesítésére hoztak létre. A létesítmény március 22-én kezdte meg működését és több mint 3800 SARS-CoV-2 vírussal fertőzött pácienst látott el eddig. A tartományi kormány május első felében tervezi bezárni az ideiglenes kórházat.

Spanyolországban mától újra kimehetnek az utcára a 14 év alatti gyerekek. Fotó: Getty Images

Spanyolországban március 15. óta van érvényben a lakhelyelhagyási korlátozásokkal járó szükségállapot, amelyet a parlament szerdán meghosszabbított május 9-én éjfélig. A döntéssel összhangban a belügyminisztérium ugyanennyi időre kiterjesztette a szárazföldi határok lezárását, továbbra is csak a spanyol állampolgárok, az itt élő, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárok, valamint a határon át naponta ingázó munkavállalók léphetnek be az országba.

A járványügyi intézkedések első enyhítéseként vasárnap, 42 nap után először kimehetnek az utcára a 14 év alatti gyerekek. Felnőtt kísérettel naponta egy órát lehetnek a szabadban, otthonuktól legfeljebb egy kilométeres távolságra. A játszóterek használata továbbra is tilos. A szabályok szigorú betartására hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Pedro Sánchez bejelentette, hogy ha a járvány "kedvezően alakul", a kormány május másodikától engedélyezni fogja, hogy mindenki újra kimehessen a szabadba sétálni és sportolni, ugyanis hat hete csak a munkába járás, bevásárlás, kutyasétáltatás miatt lehet az utcán tartózkodni.

Nagy-Britanniában több mint 20 ezer áldozat

A brit egészségügyi minisztérium szombat délutáni bejelentése szerint az elmúlt 24 órában 813 halálesetről számoltak be a brit kórházak. Ez azt jelenti, hogy Nagy-Britanniában eddig 20 319-en haltak meg a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta Covid-19 betegségben. Stephen Powis, a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) angliai orvosigazgatója nemrégiben, egy sajtóértekezleten még azt mondta: ha a járvány halálos áldozatainak számát sikerül húszezer alatt tartani, az nagyon jó eredmény lenne. Anthony Costello, a University College London egyetem egészségügyi kutatóintézetének igazgatója a londoni alsóház minapi meghallgatásán azonban nem zárta ki, hogy Nagy-Britanniában akár 40 ezer halálos áldozata is lehet a járványnak.

A brit kormány naponta közölt halálozási statisztikájában a kórházakban elhunyt koronavírus-fertőzött betegek száma szerepel. A Financial Times e héten ugyanakkor közölte: saját modellszámításai - amelyekhez a brit statisztikai hivatal (ONS) teljes halálozási összesítését használta - azt mutatják, hogy a COVID-19 járvány nagy-britanniai halálos áldozatainak tényleges száma már most 41 ezer körül lehet. A londoni üzleti napilap közölte azonban azt is, hogy számítási alapján a járvány okozta halálesetek számát mutató görbe már április 8-án tetőzött, és azóta a halálozási ráta fokozatosan lefelé tart.

A brit kormány szombat esti sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy immár a COVID-19 betegséggel kórházban kezelt páciensek száma is folyamatosan csökkent. Priti Patel belügyminiszter a Downing Streeten tartott tájékoztatón elmondta: a szombati adatok alapján jelenleg 16 411 beteget ápolnak a brit kórházakban a koronavírus okozta betegség miatt. Egy nappal korábban 17 049, a hét közepén még több mint 18 ezer fertőzött volt kórházban.

A tudományos tanácsadók arról tájékoztatták a kormányt, hogy május közepétől már lehetségessé válhat a korlátozások enyhítésének elkezdése, elsősorban olyan kiskereskedelmi létesítmények újranyitásával, amelyekben megoldható az emberek közötti fizikai távolságtartás. Philip Hammond, az előző konzervatív párti kormány volt pénzügyminisztere szombaton a BBC rádiónak nyilatkozva kijelentette: nem lehet megvárni a nyitással a koronavírus elleni oltás tömeges hozzáférhetővé válását, mivel a brit gazdaság "ezt nem élné túl".

