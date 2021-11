Koronavírus: korlátozzák az oltatlanokat a szomszédban

Hétfő reggelre több mint 360 ezerrel emelkedett a világszerte regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma.

Mintegy kétmillió oltatlan ember hétfőtől csak nyomós indokkal - mint például munkába járás vagy bevásárlás miatt - hagyhatja el otthonát. A rájuk vonatkozó zárlat egyelőre tíz napig marad érvényben - jelentette be vasárnapi sajtótájékoztatóján Alexander Schallenberg osztrák kancellár. Hozzátette, az intézkedés célja, hogy 30 százalékkal csökkentsék az emberek közötti kontaktust, illetve elérjék, hogy többen legyenek hajlandók beoltatni magukat. A rendőrség szigorúan ellenőrizni fogja a korlátozások betartását. A zárlat megsértőit akár 1450 eurós, átszámítva mintegy 532 ezer forintos pénzbírsággal is sújthatják. A korlátozás iskolás gyerekekre nem vonatkozik. A vasárnap bejelentett intézkedésektől az egyes tartományok annyiban eltérhetnek, hogy saját hatáskörben akár szigorúbb korlátozásokat is bevezethetnek.

Autós tesztelés Innsbruckban - Ausztriában hetek óta gyorsan emelkedik a napi új fertőzöttek száma. Fotó: Getty Images

További szigorítások jöhetnek

"Beoltottak számára is lesz éjszakai kijárási tilalom. Ez része az intézkedéscsomagnak, amely most az asztalon van" - jelentette ki vasárnap este Wolfgang Mückstein osztrák egészségügyi miniszter az ORF közszolgálati adó ZiB 2 című műsorában. A szakemberek által pénteken előterjesztett intézkedéscsomag ezen felül javasolja az FFP2-es kategóriájú szájmaszkok viselését a zárt nyilvános terekben, illetve a PCR-tesztek elvégzését a beoltottak számára is. Mückstein elmondása szerint mindezt a kormány szerdáig meg fogja vitatni a tartományok vezetőivel. Az egészségügyi dolgozókra vonatkozó oltási kötelezettség törvényi alapjait szintén előkészítik, a miniszter ugyanakkor nem támogatja a tanárokra vonatkozó oltási kötelezettséget.

Ausztriában az utóbbi hetekben szinte mindennap újabb csúcsokat döntött az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. Szombaton 13 ezer új esetet diagnosztizáltak. Ausztriában a lakosság nagyjából 65 százaléka van beoltva COVID-19 ellen. Eredetileg a kormány akkor készült zárlatot bevezetni, ha az intenzív osztályokon ápolt koronavírus-fertőzöttek száma meghaladja a 600 főt. Ez a szám jelenleg 433, de a vírus olyan gyors ütemben terjed, hogy a hatóságok inkább nem vártak tovább.

Sajtótájékoztatóján Schallenberg kancellár úgy fogalmazott, hogy "nehéz szívvel" hozták meg a döntést a részleges zárlatról. "A jelenlegi átoltottsági aránnyal beleragadunk egy ördögi körbe. A szégyenletesen alacsony oltakozási hajlandóság miatt erővel kell növelni az átoltottságot" - húzta alá.

Keserű György gyógyszerkutató szerint a koronavírus-járvány negyedik hullámában már nem elegendő pusztán a védőoltás, minden ismert védekezési módszert be kell vetni.