Koronavírus: kiderülhet, honnan indult a pandémia

Világszerte közel 76 millióan fertőződtek már meg az új koronavírussal a hivatalos nyilvántartások szerint. Részletek itt.

A koronavírus-járvány kitörésének feltételezett helyszínére, a közép-kínai Vuhanba utazó szakértők számára karantén-előírásokat léptetnek életbe. A küldetés célja, hogy eljussanak abba a térségbe, ahol az első emberi SARS-CoV-2-fertőzéseket észlelték, és ezt maradéktalanul kivizsgálják. A nemzetközi szakértők csoportja a kínai kollégákkal együtt dolgozik majd, de nem felügyelik őket a kínai hatóságok.

Vuhanban május óta nincs közösségi terjedés, így lassan visszatér az élet a normál kerékvágásba. h i r d e t é s Fotó: Getty Images

Ryan közölte, hogy a világ okkal ünnepli a védőoltások megérkezését, de "a következő három-hat hónap még elég kemény lesz". Feltehetően az amerikai kontinensre utalt, ahonnan a világon regisztrált fertőzöttek többségét jelentették - jegyezte meg az AP amerikai hírügynökség. Jelezte ugyanis, hogy a járvány feltehetően azokban az országokban gyorsul majd, ahol már amúgy is magas a fertőzöttek száma.

Kétmilliárd védőoltást kötöttek le a szegényebb országok számára

A koronavírus elleni védőoltáshoz széles körű hozzáférést előirányzó, úgynevezett COVAX kezdeményezés részesei pénteken bejelentették, hogy megkettőzték a szegény és közepes jövedelmű országok számára lefoglalt vakcinaadagokat. A COVAX-szövetség közölte, hogy közel 2 milliárd adagot biztosítanak a program keretében, és az első szállítások a tervek szerint 2021 elején érkeznek meg.

A GAVI vakcinaszövetség, az Egészségügyi Világszervezet (WHO), valamint a Bill és Melinda Gates Alapítvány összefogásával megalakított nemzetközi koalíció (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations - CEPI) vezette szövetség bejelentette, hogy a következő évben 1,3 milliárd engedélyezett oltóanyagot kívánnak szállítani 92 szegény, illetve közepes jövedelmű ország számára. A COVAX kezdeményezéshez csatlakozott 190 ország mindegyike hozzájut az vakcinákhoz 2021 első felében, az első szállítmányok 2021 első negyedévében indulnak, mihelyst az oltóanyagok megkapják a forgalomba hozáshoz szükséges engedélyeket, és az országok felkészültek a szállításra.

Pénteken újabb megállapodásokat jelentettek be, az egyik egy szerződés az AstraZeneca brit céggel 170 millió adag vakcina vásárlásáról, a másik pedig egy megegyezési jegyzőkönyv 500 millió adag védőoltás beszerzéséről a Johnson & Johnsontól. Richard Hatchett, a CEFI igazgatója közölte, hogy a COVAX-szövetség a Pfizer és a BioNTech által közösen kifejlesztett vakcináról is tárgyal, amelyet a múlt héten engedélyeztek az Egyesült Államokban és a héten Nagy-Britanniában. Tárgyalnak a Moderna amerikai biotechnológiai vállalattal is, amelynek a vakcináját pénteken ugyancsak engedélyezték az USA-ban.

A szegény országok ellátása védőoltással nagy kihívást jelent, a gazdag országok ugyanis eltökéltek, hogy minél előbb beoltják a teljes lakosságot. A COVAX-ot donorországok, nemzetközi hitelnyújtók, közöttük a Világbank és magánalapítványok - mint a Bill és Melinda Gates Alapítvány -finanszírozzák. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója pénteken közölte, hogy a COVAX számára biztosított újabb védőoltás-mennyiség "fantasztikus hír és mérföldkő a világ egészségügyében".

Ölelés koronavírus idején: miért hiányzik mások érintése és mit lehet tenni ellene? Minderről bővebben olvashat az nlc.hu cikkében.