Koronavírus: karanténban van több államtitkár

Otthoni karanténba került Kovács Zoltán, Magyarország kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára és Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) szóvivője. A politikusok ugyanis egy hétvégi rendezvényen találkoztak Hollik Istvánnal, akiről azóta bebizonyosodott, hogy koronavírus-fertőzött.

Több miniszter és államtitkár is karanténba került, elővigyázatossági okokból.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Miniszterek is karanténban vannak

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Orbán Balázs miniszterhelyettes is hatósági házi karanténba került. Kiderült ugyanis, hogy a hétvégén ők is találkoztak egy koronavírus-fertőzöttel.

Azóta pedig Varga Judit igazságügyi miniszter is bejelentette: tudomására jutott, hogy hétfőn egy olyan emberrel került kontaktusba, akinél azóta igazolták a koronavírus-fertőzöttséget. A miniszter ezért csütörtökön házi karanténba vonult, és otthonról folytatja a munkát. Tájékoztatása szerint egyébként nem tapasztalt magán COVID-19-re utaló jeleket és a csütörtökön reggel elvégzett első laboratóriumi teszt eredménye is negatív volt.

