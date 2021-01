Koronavírus: ilyen a járványhelyzet Budapesten

Koronavírus: megvettük az orosz vakcinákat - részletek!

A fővárosi adatokból arra lehet következtetni, hogy a budapesti új koronavírusos esetek száma lakosságarányosan az országos átlag alatt van - mondta Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes. Kiemelte továbbá, hogy jelenleg nincs tudomásuk olyan idősotthonról, ahol a járvány erősebben jelen lenne, vagy ahol gócpont alakult volna ki.

Az eddigi 21 ezer tesztből 816 volt pozitív. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Nő a biztonság az idősotthonokban

Az idősotthonokban dinamikusan csökken a koronavírus-fertőzött ellátottak száma, a gyógyultak aránya pedig jelentős mértékben növekedett. Ebből is látszik, hogy a járvány második hulláma most már talán lecsengőben van az fővárosi idősotthonokban - vélekedett a főpolgármester-helyettes.

Tájékoztatási kampány indul

Kitért arra is, hogy a fővárosi önkormányzat és több kerület is tájékoztatási kampányt indít. Ennek keretében felhívják a fővárosiak figyelmét azokra a közszolgáltatásokra, amelyek veszélybe kerülhetnek a koronavírus-járvány, a gazdasági válság és a kormányzati megszorítások miatt. Jövő hét elejétől már a buszokon, a szelektív hulladékgyűjtőkön és és szemátszállító járművek oldalán is lesznek tájékoztató matricák - mondta Kiss Ambrus.

A környező országok közül sok helyen ismét emelkedik a fertőzöttek száma, egyes országokban pedig már a koronavírus-járvány 3. hullámáról beszélnek. Itthon azonban továbbra is folytatódik a kedvező tendencia - mondta el Müller Cecília országos tisztifőorvos a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. Kattintson!