Koronavírus: így szigorít Európa

A német szövetségi kormány és a tartományok vezetői úgy döntöttek, hogy január 31-éig fenntartják a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat, és és szigorítanak is a szabályokon - jelentette be Angela Merkel. A karácsonyi ünnepek idején lehetővé tett enyhítések miatt várhatóan csak január második felében kapnak világos képet az intézkedések hatásáról.

Az abszolút szükséges minimumra kell csökkenteni az emberi kapcsolatok számát.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ez a cél a szigorral

A cél továbbra is az, hogy a hétnapos incidencia (a százezer lakosra jutó fertőzöttek száma) 50 alá csökkenjen, ugyanis csak így válik lehetővé a fertőzéslánc nyomon követése. A kancellár arról is szólt, hogy ennek nagy jelentősége van az új típusú koronavírus Nagy-Britanniából terjedő, új mutánsa miatt is. Úgy fogalmazott, most az "abszolút szükséges minimumra" csökkentik az emberi kapcsolatokat. A fertőzési gócpontokban korlátozzák a helyiek mozgásterét. Az iskolák és az óvodák továbbra is zárva tartanak, és a szülők a korábbinál hosszabb ideig, 20 napig maradhatnak otthon gyermekeikkel. Bezárják az üzemi konyhákat is. A kancellár és a tartományi miniszterelnökök legközelebb január 25-én ülnek össze, hogy értékeljék az intézkedések hatását.

Nem indulhat újra a francia vendéglátás

A koronavírus terjedése miatt valószínűleg nem nyithatnak ki a terveknek megfelelően január 20-án a francia vendéglátóhelyek - derült ki a kormány és az ágazat képviselőinek keddi találkozója után. "Elfelejthetjük a január 20-ai nyitást. Ez nyílt titok" - mondta az egyik francia vendéglátó-ipari képviselet, a GNI elnöke, Didier Chenet, miután Bruno Le Maire gazdasági miniszter fogadta a küldöttséget. A találkozó után a résztvevők jelezték, hogy Jean Castex miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján fogja hivatalosan bejelenteni, hogy az eredeti tervekkel ellentétben nem nyithatnak meg a vendéglátóhelyek a hónap közepén.

A vendéglátóipar képviselői egyébként nagyon fontosnak tartják, hogy a támogatásokat az egészségügyi krízis végégig megkapják a kormánytól. Ezek közé tartozik egyebek mellett a járulékok eltörlése és a kényszerszabadságon lévők bérpótlékának átvállalása legalább 2021 júniusáig.

A brit lakosság legveszélyeztetettebb korosztályának csaknem negyede már megkapta a koronavírus elleni oltást - jelentette be Boris Johnson brit miniszterelnök. A további részletekért olvassa el korábbi cikkünket!