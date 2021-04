Koronavírus: így lesz biztonságos a teraszok nyitása

Ahogy már a HáziPatika.com-on is olvashatták, újra fogadhatnak majd vendégeket a hazai vendéglátó egységek a teraszaikon, ha az új típusú koronavírus ellen beoltott emberek száma átlépi a 3,5 milliót. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be szerda délután. Elmondása szerint ez a feltétel várhatóan jövő hét szerdán vagy csütörtökön teljesül.

Jövő héten nyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ilyen szabályokra számíthatunk

A VIMOSZ elnökének elmondása szerint a zökkenőmentes indulást folyamatosan készítik elő a teraszokat üzemeltetők, a teraszdíj eltörlésének pedig kifejezetten örülnek a vendéglátósok. A fokozatos újraindítás biztonsága érdekében egyébként közös szabályrendszert alkottak a társszervezetek és a turisztikai ügynökség. Úgy vélik ugyanis, hogy az újraindulás csak fokozatosan és bizonyos feltételek mellett jöhet létre biztonságosan. Épp ezért az ágazatban arra készülnek, hogy a koronavírus-helyzet miatt hasonló keretek mellett fogadhatnak majd vendégeket az éttermek, mint a novemberi szigorításokat megelőzően: távolságtartással, fertőtlenítéssel, kötelező maszkviseléssel, a személyes kontaktok minimalizálásával.

A hosszabb távú kilábalás érdekében pedig a szövetség olyan újraindítási rendszert készített elő, ami biztosítja a versenyképességet a munkaerő főbb piacaival szemben, hogy ne induljanak el ismét tömegesen az első adandó alkalommal az osztrák, német, vagy olasz versenytársakhoz. Ehhez javasolták egyebek mellett az ágazati bértámogatás folytatását és az adókedvezmények meghosszabbítását, illetve a 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulás átmeneti felfüggesztését is.

