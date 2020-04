Koronavírus: így indul újra Olaszország

Az olaszok május 4-étől továbbra is csak indokolt esetben - például munkavégzés céljából vagy egészségügyi okból - hagyhatják el a lakókörzetüket. Zárt helyeken kötelező lesz a szájmaszk viselése, ezek darabonkénti árát pedig ötven centben maximalizálták. Engedélyezett lesz a nem együtt élő családtagok találkozása, valamint a lakóhelyre való visszatérés azok számára, akik a koronavírus-járvány miatt nem tudták korábban ezt megtenni. "Vigyázzatok egymásra, rokonok között is használjatok szájmaszkot" - kérte a lakosságtól az olasz miniszterelnök.

Két szájmaszkot viselő férfi Milánóban. Fotó: Getty Images

Gyülekezni még mindig tilos

A koronavírus-járvány féken tartása érdekében továbbra is tilos lesz a közösségi gyülekezés, 37,5 Celsius-foknál magasabb testhőmérséklet esetén pedig kötelező lesz a házi karantén, ami eddig csak javasolt volt. Engedélyezik a profi sportolók egyéni edzését, illetve a temetéseket is - legfeljebb tizenöt résztvevővel. Miséken azonban továbbra sem vehetnek részt a hívők. Engedménynek számít továbbá a szabadtéri sportok lakóháztól távolabbi gyakorlása is: a polgármesterek újranyithatják a parkokat, kerteket, de ismét le is zárhatják ezeket, ha ott túl sokan tartózkodnak egyszerre, vagy a jelenlevők nem tartják be a két méteres biztonsági távolságot.

Újraindul a kereskedem is

A koronavírus-járvány miatt rendkívüli egészségvédelmi előírásokkal ugyan, de májusban újraindulhat a kézműves- és az építőipar, a vendéglátóhelyek viszont kizárólag elvitelre árulhatnak ételt és italt. Az eredetileg tervezettnél csak egy héttel később, május 18-ától indul újra a teljes kereskedelem, megnyitják a múzeumokat és könyvtárakat, valamint folytathatják az edzést a professzionális csapatsportok játékosai. Emellett június 1-jétől nyitják újra a presszókat, az éttermeket, a fodrászatokat és a kozmetikaszalonokat. Mérlegelik továbbá a labdarúgó-bajnokság újraindításának lehetőségét is.

Fontos az óvatosság

Az államfő kiemelte, hogy nagyon óvatosan kell feloldani a koronavírus megfékezése érdekében bevezetett óvintézkedéseket, tudva, hogy akármikor ismét felfelé ívelhet a járványgörbe. A kijárási korlátozást május 18-áig még biztosan nem oldják fel, utána pedig afertőzésterjedését mérő R0-értéktől és az intenzív osztályok telítettségétől teszik függővé a döntést. Olaszországban egyébként a diagnosztizált fertőzöttek száma a hétfői adatok szerint átlépte a 197 ezret, a halottaké pedig a 27 ezerhez közelít. Az óvintézkedéseket országosan március 11-én vezették be.

