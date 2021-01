Koronavírus: ígéretes az oroszok 2. vakcinája

Koronavírus: mi történik a szervezetben az oltás hatására? A válaszért kattintson ide!

"Egy vakcina hatékonysága az immunológiai hatékonyságából és a megelőző hatékonyságából tevődik össze. A klinikai tesztelés első és második fázisa alapján az EpiVacCorona immunológiai hatékonysága 100 százalékos" - áll a közleményben. Ez annyit tesz, hogy a tesztalanyok mindegyikénél kialakult az immunválasz az oltóanyag hatására.

Az EpiVacCorona - a koronavírus elleni epitópvakcina - egy peptid antigén alapú oltóanyag, amely október 14-én kapta meg a feltételes bejegyzést Oroszországban. Ezt követően megkezdődött "posztregisztrációs" tesztelése, dokumentációját pedig eljuttatták az Egyészségügyi Világszervezethez (WHO).

Már zajlik a tömeges oltás

Oroszoroszágban a december 5-én elindított, elsősorban a veszélyeztetett társadalmi és foglalkozási csoportokat érintő kiterjedt vakcináció után hétfőn megkezdődött az új típusú koronavírus elleni tömeges oltás is. A kampány keretében alapvetően az elsőként kifejlesztett Szputnyik V-t injekciózzák be, de egyes régiókban, kisebb mennyiségben használják az EpiVacCoronát is, amelynek tömeggyártása februárban indul be.

Jön a COVID-19-igazolvány

Közben Dmitrij Morozov, az orosz parlamenti alsóház egészségügyi bizottságának elnöke azt szorgalmazza, hogy Oroszország vezessen be elektronikus COVID-19-igazolványt. Mint mondta, az így összesített makroadatok segíteni fogják az egészségügyi rendszert a járványkezelés tervezésében. Hozzátette, hogy mindehhez szigorú adatvédelemre van szükség. Az orosz régiók közül elsőként Baskírföldön vezettek be ilyen igazolványt.

