Koronavírus: idén a szakmai rendezvények is mások lesznek

A szakmai rendezvények menetét is megváltoztatja a koronavírus-járvány. Ezek a tanácskozások ugyanis - a közfeladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó rendezvényeken kívül - ezentúl kizárólag online módon tarthatóak meg. Az intézményvezetőknek küldött miniszteri utasításhoz csatolt eljárásrend egyébként részletesen leírja, hogy az online módon nem megtartható rendezvények szervezőinek és résztvevőinek milyen szabályokat kell betartaniuk.

Ezek a szabályok

A közfeladat ellátásához szükséges konferenciákat előre be kell jelenteni a megrendezés helye szerint illetékes népegészségügyi hatóságnak, amely a helyszín és a körülmények ismeretében meghatározza a rendezvényen egy időben jelenlévők maximális létszámát. A hatóságok a koronavírus-járvány idején megtartott rendezvények helyszínein szúrópróbaszerű ellenőrzést végeznek. A miniszteri utasításhoz csatolt eljárásrend felhívja a figyelmet az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedésre is. Például arra, hogy kizárólag tüneteket nem mutató, magukat egészségesnek érző személyek vegyenek részt a rendezvényen.

Ezekre is oda kell figyelni

Az új típusú koronavírus elleni védekezés érdekében rendkívül fontos a személyi higiéné betartása, továbbá kerülni kell a közvetlen testkontaktust és a hagyományos üdvözlési formákat. Javasolt az érintésmentes vírusölő hatású kézfertőtlenítő adagoló berendezés elhelyezése, a rendszeres takarítás és a felületek vírusölő szerrel történő fertőtlenítése. Emellett arra is ügyelni kell, hogy a résztvevők legaláb másfél méteres távolságot tartsanak egymástól, tekintettel arra, hogy tünetmentes személy is hordozhatja a vírust - figyelmeztetnek. Arra is kitérnek, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint maszk viselése javasolt minden olyan helyen, ahol nehézségekbe ütközik a távolságtartási szabályok betartása.

