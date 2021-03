Koronavírus: húsvétig beoltanák a magyar időseket

Az elmúlt napok járványügyi adatai azt mutatják, hogy a koronavírus-járvány harmadik hulláma egyértelműen egy felfutó szakasznál tart. Ezért most különösen fontos, hogy betartsuk a múlt héten szigorított szabályokat - hangsúlyozta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter.

Ki kell tartani

Így zajlik az oltás lépésről lépésre - nézze meg a képeket!

A miniszter úgy fogalmazott, tudják, hogy mindenki türelme és energiája fogytán van, de mégis fegyelemezettségre kérik a lakosságot, egy kicsit még ki kell tartani. Megemlítette továbbá, hogy a megfelelő arányú átoltottság eléréséig csak a kontaktusok csökkentésével tudjuk megakadályozni, hogy a koronavírus-fertőzöttek, a kórházi kezelésre és lélegeztetésre szorulók, illetve az áldozatok száma tovább emelkedjen.

h i r d e t é s

Oltás a Szent Rókus kórházban. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Levelet kapnak a nem regisztrál idősek

Az oltási programmal kapcsolatban Gulyás Gergely kiemelte, hogy a legfontosabb cél most az, hogy húsvétig legalább a legveszélyeztetettebb korosztály védetté váljon. Mint mondta, bár a brit mutáns a fiataloknál is súlyos betegséget okoz, a kórházban kezeltek 80 százaléka még mindig a 60 év felettiek közül kerül ki. Épp ezért arra biztatják a még bizonytalan idősebbeket, hogy adassák be az új típusú koronavírus elleni oltást. Azok az idősek, akik még nem regisztráltak, a napokban külön levelet kapnak majd Müller Cecíliától, az országos tisztifőrovostól.

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy Magyarországon jelenleg 11,3 százalékos az átoltottság, és eddig a lakosság mintegy 40 százaléka jelezte, hogy igényli a védőoltást. A koronavírus-járvány megállításához szükséges nyájimmunitás eléréséhez azonban a magyarok 60-70 százalékát be kellene oltani.

Hogyan lehetne meggyőzni az oltáselleneseket? Olvassa el korábbi cikkünket!