Koronavírus: hétvégi kijárási tilalom a szomszédban

Mutatjuk, jelenleg milyen állapotok uralkodnak a szomszédban a koronavírus-járvány miatt.

Románia

A román kormány fél hónapos kényszerszabadságra küldi azokat a közalkalmazottakat, akik munkájuk természeténél fogva nincsenek abban a helyzetben, hogy az első vonalban vegyenek részt a koronavírus elleni küzdelemben - jelentette be Ludovic Orban román miniszterelnök. A kabinet döntése szerint a közalkalmazottak felváltva mennek majd kényszerszabadságra.

A koronavírus ennyi ideig fertőzhet a maszkokon - részletek itt!

Minden érintett intézményben két csoportra osztják az alkalmazottakat. Egyik felük 15 napig biztosítja a működést, míg a másik csoport erre az időre kényszerszabadságra megy. Aztán 15 nap múlva cserélnek, és azok dolgoznak majd, akik az első szakaszban kényszerszabadságon voltak. A kényszerszabadságon lévő dolgozók egyébként a bérük 75 százalékát kapják meg. A kormányfő szerint az intézkedést azért vezetik be, hogy ezzel is akadályozzák a koronavírus terjedését. Közben a versenyszférában már több mint egymillió dolgozó munkaszerződését függesztették vagy bontották fel. Romániában egyébként eddig csaknem 4800 fertőzöttet és 227 áldozatot regisztráltak.

Szájmaszkot viselő idős nő Kijevben. Fotó: Getty Images

Ukrajna

Az ukrán kormány szerdán jóváhagyott egy törvényjavaslatot, amely azt indítványozza, hogy a koronavírus-járvány miatt átmenetileg tiltsák meg az ukrán állampolgároknak az ország elhagyását. Emellett újabb szigorításokat vezetnének be a külföldiek beutazására vonatkozóan. A javaslat értelmében azokat, akik olyan országból érkeznek Ukrajnába, amelyekben a veszélyesfertőzéskülönösen elterjedt, automatikusan olyan személyeknek kell tekinteni, akik közvetlen kapcsolatba kerültek fertőzöttekkel. Ezért érkezésük után egészségügyi megfigyelés alá, azaz karanténba kell őket helyezni.

Ukrajna egyébként már március közepén átmenetileg lezárta a határait a turisták előtt, továbbra is beengedte viszont azokat a külföldieket, akik állandó vagy ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkeztek az országban. Emellett a nemzetközi áruszállításra sem vezetett be semmilyen korlátozást. Az ország eddig csaknem 1900 koronavírusos esetről és 57 áldozatról számolt be.

Szerbia

A koronavírus terjedése miatt Szerbia szigorított a kijárási tilalmon: a kormány a hétköznaponkénti 17 és 5 óra közötti kijárási tilalom mellett teljes hétvégi kijárási tilalmat vezetett be. A korábbi intézkedés szerint szombat 13 és hétfő 5 óra között volt tilos utcára lépni, a legutóbbi döntés értelmében viszont a hétfő hajnali 5-ig tartó kijárási tilalom már pénteken 17 órakor megkezdődik. A szerbiai járványügyi szakemberek szerint körülbelül 10 nap múlva tetőzhet a fertőzöttek száma az országban, utána az új fertőzések számának folyamatos csökkenésére lehet számítani. "Már látszik a fény az alagút végén" - közölték. Az országban jelenleg 2666 fertőzöttről és 65 áldozatról tudnak.

Azonban a többi szomszédos országban is terjed az új típusú koronavírus. Ausztriában csaknem 13 ezer beteget és 273 áldozatot, Szlovéniában 1091 beteget és 40 halottat, Szlovákiában pedig 682 megbetegedést regisztráltak eddig. Horvátországban a koronavírusos esetek száma meghaladta az 1300-at, és 19-en hunytak el a fertőzés következtében.

"Ha az emberek egyéni belátására bízzuk, betartják-e a tilalmakat, soha nem szabadulunk meg a járványtól" - részletek társportálunkon, az nlc.hu-n!