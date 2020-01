Koronavírus: gyorsabb az influenzánál

A kínai kutatók 425, bizonyítottan koronavírustól megfertőződött beteg esetét vették alapul számításaikhoz. Arra jutottak, hogy egy beteg átlagosan 2,2 embert fertőz meg. Ez a hányad valamivel magasabb, mint a tipikus influenzánál, viszont jóval alacsonyabb, mint a koronavírus "rokonának" mondható SARS esetében. Utóbbibál ugyanis 3-ra becsülték az egy ember által megfertőzöttek számát.

Az utasok testhőmérsékletét ellenőrzik az egészségügyi dolgozók Fujang egyik vasútállomásán.

Fotó: MTI/AP/Chinatopix

A koronavírus lappangási ideje a kutatók szerint átlagosan öt nap. Jelentésükben kitértek arra is, hogy a január elseje előtt tüneteket mutató betegek több mint a fele kapcsolatban állt a ragály kezdőpontjának vehető vuhani halpiaccal. A tüneteket csak január elseje után produkálóknak viszont csupán 8 százalékuk hozható összefüggésbe a halpiaccal a kór szempontjából.

A koronavírus első tünetei

Ahogy már korábban is megírtuk, Lancet című orvosi folyóirat január 24-én publikált egy hosszabb, összefoglaló tanulmányt, amelyben 41 olyan beteg kórtörténetét mutatták be, akiknél igazolták a koronavírus jelenlétét. A betegek átlagéletkora 49 év volt és majdnem mindannyian magas lázzal, illetve száraz, kínzó köhögéssel keresték fel az orvost. Sokan fejfájásra, fáradtságra, légszomjra és hasmenésre is panaszkodtak. A kórházban leukopéniát diagnosztizáltak náluk, vagyis a fehérvérsejtek száma is lecsökkent a szervezetükben. A vizsgált esetek mindegyikébentüdőgyulladáskísérte a fertőzést, néhány nappal az első tünetek jelentkezését követően.

A 41 vizsgált betegből 13-at kellett intenzív osztályon ápolni. A tanulmány közzétételéig 28-an már el is hagyhatták a kórházat, 6-an pedig belehaltak afertőzésvalamelyik szövődményébe. Az eredmények azt is megerősítették, hogy a vírus gyorsan terjed az emberek között, ezért komoly elővigyázatosság szükséges a kezelés, illetve a fertőzöttek elszeparálásának tekintetében is.