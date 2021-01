Koronavírus: fertőtlenítő robotokat kaptak a kórházak

Kétmilliárd forint értékben 735 orvostechnológiai eszközt és berendezést kapott tizenhét kórház az Egészséges Budapest Program keretében. Az eszközlistát a koronavírus-járvánnyal összefüggő rendkívüli igényeknek megfelelően állították össze, és kiemelt szempont volt, hogy a szükséges eszközök, berendezések szállítása és beüzemelése azonnal megtörténjen - ismertette Kásler.

Kórházi ágyakat és infúziós állványokat is beszereztek. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ilyen eszközöket kaptak az intézmények

Beszereztek egyebek mellett 12 digitális mobil röntgent, 150 kórházi ágyat, 2 szülőágyat, 12 inkubátort, valamint infúziós állványokat, fertőtlenítő és sterilizáló eszközöket, és számos kórtermi berendezési tárgyat is. Vásároltak továbbá 9 mobil fertőtlenítő robotot is, amelyek a legnagyobb hatékonysággal, fertőtlenítőszer használata nélkül, UV-fény kibocsátásával pusztítják el az összes ismert vírust, baktériumot és minden egyéb kórokozót, ideértve az új típusú koronavírust is.

Mit kell tudni a fertőtlenítő robotról?

A koronavírus elleni sikeres küzdelemhez hozzájáruló fertőtlenítő robot teljesen automatizált, tehát emberi beavatkozás nélkül működik. Szenzorai segítségével érzékeli és kikerüli az útjába kerülő akadályokat, miközben koncentrált UV-C fény kibocsátásával fertőtleníti a kiválasztott területet. Egy ilyen robot ára 38 millió forint - jegyezte meg a miniszter.

