Koronavírus: ez is jelezheti, hogy átestünk rajta

Akár tünetesen, akár tünetmentesen estünk át a koronavírus-fertőzésen, számos furcsa szimptóma alakulhat ki nálunk a COVID-19 után az állandó köhögéstől a hajhullásig. Most újabb mellékhatás jelent meg a szakértők radarján, a COVID-körmök, vagy más néven Beau-vonalak.

Tim Spector, brit epidemiológus és a Zoe névre keresztelt, COVID-szimptómák tanulmányozására létrehozott applikáció vezető szakértője nemrég egy Twitter-bejegyzésben osztotta meg az alábbi fotót, melyhez ennyit írt: "A körmeid furcsának tűnnek? A COVID-körmöket mind gyakrabban ismerik fel, ahogy a köröm helyreáll afertőzésután, és a növekedéssel láthatóvá válik egy tiszta, egyenes vonal. Bőrkiütések nélkül is előfordulhat és ártalmatlannak tűnik."

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc h i r d e t é s May 3, 2021

Természetesen azonnal érkeztek a kommentek, többen is azt írták, határozottan jelentkezett náluk ez a szimptóma a fertőzésük után. "Ezt, valamint a hajhullást is megtapasztaltam 3 hónappal a COVID után" - így az egyik hozzászóló. Többeket pedig az érdekelt, vajon van-e okuk aggodalomra, ha ezt tapasztalják a körmeiken. Ezért a health.com nyomán most áttekintjük, mit érdemes tudni a COVID-körmökről.

Először is erre a jelenségre létezik egy orvosi kifejezés: Beau-vonalak. "Amikor valakit súlyos fiziológiai stressz ér, például egy betegség, akkor alapvetően megváltozik a köröm növekedési ciklusa" - mondta a portálnak dr. Doris Day bőrgyógyász. Hozzátette, általában minden körmünkön megjelenik ilyenkor ez az elváltozás, sőt akár még a lábujjkörmeinken is feltűnhet. Ne várjuk azonban, hogy rögtön a COVID-19 után észrevesszük. Dr. Day szerint általában 2-3 hónap eltelik, mire megjelennek a Beau-vonalak.

Miről ismerhető fel a COVID-köröm?

A Beau-vonalak általában a körmöt keresztben átszelő, horizontális vonalak, melyek lehetnek egészen mélyek vagy barázdáltak is - magyarázta dr. Day. A szakember azonban kiemelte, nem mindenkinél jelennek meg ezek a tünetek, akik átestek a COVID-19-en, és akad, aki észre sem veszi az elváltozást, mivel az annyira enyhe.

A Beau-vonalak jelezhetik, hogy átestünk a COVID-19-en?

Nem feltétlenül - válaszolt a kérdésre dr. Amesh a. Adalja, a marylandi Johns Hopkins Egészségbiztonsági Központ vezető tudósa. "Köztudott, hogy bármilyen szisztémás betegség megzavarhatja a köröm növekedését, ami a körmök megjelenésének rendellenességeiben is megmutatkozhat" - mondta a portálnak, jelezve, ez nemcsak a COVID-19-re igaz. A Beau-vonalak megjelenését idézheti elő a többi közt az influenza vagy például a kemoterápia is. Azt már dr. Day tette hozzá, hogy, ha észre is veszünk ilyen elváltozást körmeinken, nem kell aggódnunk, mert azok csak azt mutatják, hogy testünk átesett "valamin". Egy másik szakember, dr. Joshua Zeichner, a New York-i Mount Sinai Icahn Orvostudományi Kar kozmetikai és klinikai kutatásainak igazgatója szerint ráadásul semmi teendőnk sincs a Beau-vonalak megjelenése után, mivel azok nem állandó elváltozások, csak meg kell várni, amíg lenőnek a körömmel együtt.

